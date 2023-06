Autor de 8 gols na temporada, Biel é um dos destaques do Bahia. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

O ano do Bahia tem sido atrapalhado por lesões. Atualmente, seis jogadores estão em recuperação no departamento médico. Entre eles, o atacante Biel é quem mais está fazendo falta ao time treinado por Renato Paiva.



Uma das primeiras contratações da 'Era City' no clube, Biel é também um dos destaques do Esquadrão. É o segundo em número de participações para gols no elenco: foram 14, com oito gols e seis assistências, e fica atrás apenas de Everaldo, que soma 15 participações (11 gols e quatro assistências, em 34 aparições).

Sem o atacante em campo, o time vê o seu desempenho cair. Basta observar os números. Este ano, ele participou de 30 dos 39 jogos do tricolor. Com o camisa 11, o Bahia venceu 15 partidas, empatou seis e perdeu nove. Um aproveitamento de 56,6%.

O jogador foi responsável por 15% dos 53 gols do ano e participou (gols mais assistências) de 26,4% dos gols. A média de redes balançadas na presença do atacante é de 1,5 por duelo.

Quando Biel esteve ausente, o aproveitamento foi de 44%. Em nove jogos, a equipe conquistou três vitórias, empatou três e perdeu três. A média de gols caiu para um por partida.

Biel atuou pela última vez no empate por 1x1 com o Santos, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Ele sofreu uma lesão na coxa e foi substituído durante o jogo que o Bahia venceu nos pênaltis e avançou para as quartas de final.

Desde então, o Esquadrão fez três jogos: empatou com o Cruzeiro, ganhou do Palmeiras e perdeu para o Fluminense. Em todas as partidas, Kayky foi o escolhido como substituto. Ele marcou um gol no empate com a Raposa e deu uma assistência para Vinícius Mingotti diante do Flu. Aos 20 anos, o jogador tenta recuperar o espaço perdido após um período de titularidade no início do ano.

Para os dois próximos compromissos contra o Grêmio, por Brasileirão e Copa do Brasil, Biel ainda será desfalque, já que o prazo para recuperação é de pelo menos dois meses. Com isso, a expectativa é que ele fique à disposição somente entre o fim de julho e início de agosto. Por outro lado, Paiva terá o retorno de Ademir.

Recuperado de lesão, o atacante cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na rodada passada. Contratado para ser um dos principais nomes do Bahia no Brasileirão, Ademir ainda não engrenou com a camisa tricolor.

Comprado do Atlético-MG, o jogador custou cerca de R$ 13 milhões. Até agora, disputou 13 partidas, sendo apenas seis como titular. Marcou um gol e deu uma assistência.