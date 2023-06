Um dia depois de vencer o Palmeiras por 1x0, na Fonte Nova, o Bahia tem na mira o próximo compromisso pelo Brasileirão. Neste sábado (24), o tricolor encara o Fluminense, às 18h30, no Maracanã. Para o confronto, o técnico Renato Paiva tem problemas para montar o time.



O atacante Ademir e o goleiro Marcos Felipe estão fora da partida. O primeiro levou o terceiro cartão amarelo no banco de reservas durante o duelo com o Palmeiras e vai cumprir suspensão.