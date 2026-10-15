Bahia tem retrospecto amargo contra o Flamengo na última década; veja os números

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Pedro Carreiro
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 16:10
De olho no G-4 do Brasileirão, o Bahia tem pela frente um duelo de peso, e que não traz muitas memórias felizes ao torcedor tricolor nos últimos anos. Em 5º lugar, com 49 pontos, dois a menos que o Fluminense, que fecha a zona de classificação direta para a Libertadores, o Esquadrão recebe o líder Flamengo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, neste domingo (18), às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada.
Últimos confrontos entre Bahia x Flamengo
Historicamente, o confronto já pende para o lado rubro-negro. Em 64 jogos, são 31 vitórias do Flamengo, 19 empates e 14 triunfos do Bahia. Com o Tricolor como mandante, o cenário é mais equilibrado: em 38 partidas, o Bahia venceu 11, empatou 14 e perdeu 13.
O histórico recente, porém, mostra uma vantagem esmagadora do time carioca. Nos últimos dez anos, foram 19 confrontos, com 16 vitórias do Flamengo, um empate e apenas dois triunfos do Esquadrão.
Nesse período, o Rubro-Negro chegou a emendar 12 vitórias seguidas sobre o Bahia. A sequência que começou em 2019 só foi quebrada no ano passado, quando o Tricolor venceu por 1x0, gol de Willian José, na Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão.
Antes disso, a última vitória baiana havia sido em 2019, também na Fonte Nova: 3x0, com três gols de Gilberto, pela 13ª rodada da Série A. O único empate da última década também aconteceu em Salvador, um 0 a 0 pela 27ª rodada do Brasileirão de 2018.
No único encontro entre as equipes nesta temporada, o Flamengo levou a melhor e venceu por 2x0, no Maracanã, pela 12ª rodada.
Diante do retrospecto recente negativo, o Bahia se apega justamente ao fator casa, palco de todos os seus resultados positivos contra o Flamengo na última década, para voltar a vencer o rival e seguir firme na briga pelo G-4.
O Tricolor vive bom momento como mandante. São oito jogos de invencibilidade em casa, incluindo três vitórias consecutivas na Série A, sequência que o time ainda não havia alcançado nesta edição do Brasileirão. Com 60% de aproveitamento, o Bahia tem a nona melhor campanha como mandante da competição.
A evolução é clara em relação ao primeiro turno, quando a equipe chegou a ficar quatro jogos sem vencer em seus domínios e tinha apenas 41,6% de aproveitamento na Fonte Nova.
“A gente conta com a presença da torcida, com o apoio. Tenho certeza que a Fonte Nova vai estar lotada no próximo jogo. Vai ser difícil, mas com o apoio do torcedor os jogadores estarão mais motivados”, projetou o técnico Rogério Ceni.
O elenco tricolor treinou na manhã desta quinta-feira (15), pelo segundo dia seguido, no CT Evaristo de Macedo, dando sequência à preparação para o confronto. O grupo volta a trabalhar na Cidade Tricolor na manhã de sexta-feira (16) e encerra a preparação no sábado (17).