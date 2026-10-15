PEDRA NO SAPATO

Bahia tem retrospecto amargo contra o Flamengo na última década; veja os números

Tricolor recebe o líder do Brasileirão no domingo (18), na Fonte Nova, apostando na força como mandante para reverter um retrospecto amplamente desfavorável nos últimos anos

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 16:10

Bahia 1x0 Crédito: Letícia Martins/ECB

De olho no G-4 do Brasileirão, o Bahia tem pela frente um duelo de peso, e que não traz muitas memórias felizes ao torcedor tricolor nos últimos anos. Em 5º lugar, com 49 pontos, dois a menos que o Fluminense, que fecha a zona de classificação direta para a Libertadores, o Esquadrão recebe o líder Flamengo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, neste domingo (18), às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada.

Últimos confrontos entre Bahia x Flamengo 1 de 8

Retrospecto negativo na última decada

Historicamente, o confronto já pende para o lado rubro-negro. Em 64 jogos, são 31 vitórias do Flamengo, 19 empates e 14 triunfos do Bahia. Com o Tricolor como mandante, o cenário é mais equilibrado: em 38 partidas, o Bahia venceu 11, empatou 14 e perdeu 13.

O histórico recente, porém, mostra uma vantagem esmagadora do time carioca. Nos últimos dez anos, foram 19 confrontos, com 16 vitórias do Flamengo, um empate e apenas dois triunfos do Esquadrão.

Nesse período, o Rubro-Negro chegou a emendar 12 vitórias seguidas sobre o Bahia. A sequência que começou em 2019 só foi quebrada no ano passado, quando o Tricolor venceu por 1x0, gol de Willian José, na Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Antes disso, a última vitória baiana havia sido em 2019, também na Fonte Nova: 3x0, com três gols de Gilberto, pela 13ª rodada da Série A. O único empate da última década também aconteceu em Salvador, um 0 a 0 pela 27ª rodada do Brasileirão de 2018.

No único encontro entre as equipes nesta temporada, o Flamengo levou a melhor e venceu por 2x0, no Maracanã, pela 12ª rodada.

Força da Fonte como trunfo

Diante do retrospecto recente negativo, o Bahia se apega justamente ao fator casa, palco de todos os seus resultados positivos contra o Flamengo na última década, para voltar a vencer o rival e seguir firme na briga pelo G-4.

O Tricolor vive bom momento como mandante. São oito jogos de invencibilidade em casa, incluindo três vitórias consecutivas na Série A, sequência que o time ainda não havia alcançado nesta edição do Brasileirão. Com 60% de aproveitamento, o Bahia tem a nona melhor campanha como mandante da competição.

A evolução é clara em relação ao primeiro turno, quando a equipe chegou a ficar quatro jogos sem vencer em seus domínios e tinha apenas 41,6% de aproveitamento na Fonte Nova.

“A gente conta com a presença da torcida, com o apoio. Tenho certeza que a Fonte Nova vai estar lotada no próximo jogo. Vai ser difícil, mas com o apoio do torcedor os jogadores estarão mais motivados”, projetou o técnico Rogério Ceni.

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