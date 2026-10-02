FORÇA MÁXIMA

Bahia terá DM quase vazio e reforço de Michel Araújo contra o Palmeiras

Tricolor usa pausa da Data Fifa para ajustar o elenco e tem apenas o goleiro Léo Vieira entre os lesionados antes da 29ª rodada

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 16:38

Michel Araújo está recuperado de lesão na coxa Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

O Bahia soube aproveitar as mais de duas semanas sem jogos durante a "super" Data Fifa. O time volta a campo na próxima quinta-feira (8), às 21h30, contra o Palmeiras, no Nubank Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, com apenas um jogador no departamento médico: o goleiro Léo Vieira, que sofreu ruptura completa do tendão patelar do joelho direito em maio e não atua mais nesta temporada.

Quem usou a pausa para deixar o DM foi Michel Araújo. O uruguaio se recuperou de um estiramento na coxa esquerda que o tirou das últimas duas partidas e, nesta sexta-feira (2), treinou parcialmente com o grupo pela segunda.

A tendência é que ele esteja à disposição de Rogério Ceni no confronto com o Palmeiras. A volta é importante para o treinador, que tem no meia sua principal opção vinda do banco: ele entrou em 20 partidas como substituto no ano, mais do que qualquer outro nome do elenco.

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O departamento médico praticamente vazio reflete um cenário que tem favorecido o Esquadrão em 2026. Segundo levantamento do Gato Mestre, o Bahia é o segundo clube da Série A que menos sofreu com problemas físicos na temporada, com apenas 20 baixas por lesão registradas.

O número representa uma queda expressiva em relação a 2025, quando o time somou 36 baixas. Um dos fatores que ajudam a explicar a diferença é o calendário. No ano passado, o Tricolor disputou 80 partidas e foi a equipe que mais jogou no país.

Já em 2026, com as eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores, além da ausência na Copa do Nordeste, soma 43 jogos e vai encerrar o ano com 53, o menor número de partidas do clube em uma única temporada desde 2005, quando disputou a Série C.

TEMPO PARA TREINAR

Além de recuperar quase todo o elenco, o Bahia aproveitou o intervalo para se preparar para as dez rodadas finais do Brasileirão. Já foram seis sessões de treinamento durante a Data Fifa. Depois da folga na quinta-feira (1º), o grupo voltou às atividades nesta sexta, no CT Evaristo de Macedo, com foco em aspectos técnicos e táticos.

A programação segue com treino na manhã deste sábado (3) e nova folga no domingo (4). Na segunda-feira (5), o elenco se reapresenta novamente na Cidade Tricolor para iniciar a reta final da preparação para o jogo em São Paulo.