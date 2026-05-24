Bahia terá ingresso a R$ 1 para partida contra o Botafogo na Fonte Nova

Maysa Polcri
Publicado em 24 de maio de 2026 às 12:57
O Esporte Clube Bahia anunciou a abertura do check-in para a partida contra o Botafogo com valor simbólico de R$ 1. O anúncio foi feito neste domingo (24), através das redes sociais. O jogo acontece no próximo sábado (30), às 17h30, e será o último na Arena Fonte Nova, em Salvador, antes da pausa para a Copa do Mundo.
"Check-in a R$ 1 como agradecimento ao torcedor para o nosso último jogo antes da Copa, sábado que vem, contra o Botafogo, na Fonte Nova", disse o clube. Os sócios com prioridade 2 têm três opções para confirmar presença: através do Portal do Sócio, site da Arena e pela plataforma Ingresse.
Antes de enfrentar o Botafogo na Fonte Nova, o Bahia disputa a partida contra o Coritiba, fora de casa, nesta segunda-feira (25), às 20 horas.
