Bahia terá ingresso a R$ 1 para partida contra o Botafogo na Fonte Nova

Jogo será o último no estádio antes do início da Copa do Mundo

  • Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de maio de 2026 às 12:57

David Duarte lamentou a derrota do Bahia para o Remo na Arena Fonte Nova
Jogo acontece no próximo sábado (30)  Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia anunciou a abertura do check-in para a partida contra o Botafogo com valor simbólico de R$ 1. O anúncio foi feito neste domingo (24), através das redes sociais. O jogo acontece no próximo sábado (30), às 17h30, e será o último na Arena Fonte Nova, em Salvador, antes da pausa para a Copa do Mundo. 

"Check-in a R$ 1 como agradecimento ao torcedor para o nosso último jogo antes da Copa, sábado que vem, contra o Botafogo, na Fonte Nova", disse o clube. Os sócios com prioridade 2 têm três opções para confirmar presença: através do Portal do Sócio, site da Arena e pela plataforma Ingresse. 

Antes de enfrentar o Botafogo na Fonte Nova, o Bahia disputa a partida contra o Coritiba, fora de casa, nesta segunda-feira (25), às 20 horas. 

Sequência sem triunfos do Bahia

Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Remo 2x1 Bahia - 5ª fase da Copa do Brasil (volta) por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada Brasieirão por Rafael Rodrigues/ECB
 Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada Brasieirão por Letícia Martins/ECB
Bahia 1x3 Remo - 5ª fase da Copa do Brasil (ida) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada Brasieirão por Letícia Martins/ECB
