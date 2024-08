BUSCA POR RECUPERAÇÃO

Bahia terá semana com decisão na Copa do Brasil e clássico contra o Vitória

Sem vencer há cinco jogos no Campeonato Brasileiro, o Bahia terá que ser rápido para digerir a derrota diante do Fluminense, neste domingo (4), no Maracanã, já que terá uma semana cheia com dois jogos complicados pela frente. Nos próximos dias, o Esquadrão terá uma decisão na Copa do Brasil e o clássico contra o Vitória.