Bahia terá sequência de três jogos em 12 dias contra o Grêmio

No ano passado, Bahia e Grêmio empataram duas vezes pela Série B. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Nos próximos dias, Bahia e Grêmio escreverão novos capítulos no histórico de confrontos. Entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, baianos e gaúchos se enfrentarão três vezes em um espaço de apenas 12 dias.



O primeiro duelo será neste sábado (1º), na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será às 18h30, pela 13ª rodada. Apenas três dias depois, na terça-feira (4), as equipes estarão frente a frente, desta vez pela Copa do Brasil.

Bahia e Grêmio se enfrentam pelas quartas de final do torneio mata-mata. O primeiro jogo será na Fonte Nova, às 21h. A partida de volta está marcada para o dia 12 de julho, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Recém promovidas para a Série A, as equipes vivem situações diferentes no Brasileirão. O Esquadrão vem de derrota para o Fluminense por 2x1, no Maracanã, e luta na parte de baixo da tabela. É o 14º colocado, com 12 pontos.

O Grêmio, por outro lado, é o vice-líder do Brasileirão e na última rodada goleou o Coritiba por 5x1. Apesar do cenário, o técnico Renato Paiva aposta na força da torcida para levar a melhor na sequência de jogos na Fonte Nova. Na visão dele, as partidas terão características diferentes por conta do regulamento eliminatório da Copa do Brasil.

"Como aconteceu com o Santos, também tivemos jogo por um campeonato e, depois, pela Copa. São provas diferentes. Uma já no sábado, na Fonte. Outra na terça. O que sei é que vamos jogar contra uma grande equipe, que não está no 2º lugar do campeonato por acaso. Tem um grande treinador, com história no futebol brasileiro, não só como jogador, mas como treinador. Tem um elenco de qualidade. Joga um futebol envolvente. Grande mobilidade no seu jogo, qualidade individual, mas é uma equipe que não é perfeita, como não é nenhuma", analisou Paiva.

TABU

Na Copa do Brasil, o Bahia tem um tabu duplo para quebrar. Além de nunca ter passado da fase quartas de final, o tricolor está em desvantagem para o Grêmio na competição.

Essa será a quinta vez que o Esquadrão enfrenta o clube gaúcho na Copa do Brasil. Em todas as outras quatro o time azul, vermelho e branco foi eliminado.

Curiosamente, três dos quatro confrontos realizados até hoje foram disputados na fase quartas de final. O Grêmio levou a melhor em 1989, 2012 e 2019. Já em 2005, as equipes se enfrentaram na primeira fase e o Bahia também ficou pelo caminho.

"Já estamos olhando o que podemos fazer. Contar novamente, como contamos na quarta-feira [contra o Palmeiras], com o nosso público, nossa torcida. Esse resultado, por todo o universo de torcida do Bahia e também por quem esteve aqui. E não foram poucos no Maracanã [contra o Fluminense], a nos apoiar", disse Renato Paiva, antes de completar: