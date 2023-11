Bahia trabalha bola parada para evitar repetir falhas recentes

Bahia treinou bola parada no CT Evaristo de Macedo. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Depois de muitos dias de preparação, o Bahia se prepara para voltar em definitivo à sua luta contra o rebaixamento. O tricolor enfrenta o Corinthians nesta sexta-feira (24), às 21h, em busca de reabilitação no campeonato, visto que ocupa a 17ª colocação, dentro da zona da degola. A partida acontece na Neo Química Arena.



O confronto contra a equipe paulista acontece doze dias depois do empate contra o Athletico-PR, na Arena Fonte Nova. O Bahia vencia o jogo até os 41 minutos do segundo tempo, quando tomou um gol de cabeça do atacante Canobbio, de apenas 1,75 m de altura. Para não repetir o erro, o técnico Rogério Ceni usou parte do treino desta quarta-feira (22) para realizar atividades de bola parada com a equipe considerada titular, explorando tanto os momentos ofensivos quanto defensivos.

A bola parada já causou dor de cabeça para o treinador do tricolor em outras oportunidades, como nas derrotas para Santos (1x2) e Cruzeiro (3x0), onde todos os gols sofridos pelo Bahia nas duas partidas saíram a partir de cruzamentos na área. Em entrevista coletiva, o lateral Gilberto comentou sobre a maior atenção que o time precisa ter com esses lances, em especial no final do jogo.

"Temos conversado bastante sobre isso, principalmente nos últimos jogos. Vimos vídeos, principalmente agora na parada da Data Fifa, treinamos bastante bola parada, sabemos que erramos bastante nisso. Então é ter mais atenção, mais foco durante todo o jogo para não acontecer mais isso e a gente estar vivo na luta", explicou o jogador.

Além do trabalho com bola parada, o elenco fez um trabalho tático e outro em campo reduzido, a fim de aprimorar a construção das jogadas a partir do campo defensivo. O tricolor vive uma fase delicada ofensivamente, com apenas dois gols marcados nos últimos seis jogos. No mesmo período, sofreu nove, e apenas em uma partida saiu sem ter as redes balançadas (contra o Fluminense).