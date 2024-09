PREPARAÇÃO

Bahia treina finalizações antes de confronto com o Fortaleza

O Bahia segue em ritmo de preparação para o confronto com o Fortaleza, marcado para o próximo sábado (21), às 21h, no estádio Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quarta-feira (18), o elenco voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo.