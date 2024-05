OLHO NA DECISÃO

Bahia treina pênaltis antes de pegar o Criciúma; veja como foi a preparação

Tricolor encara o Tigre nesta quinta-feira (23), pela Copa do Brasil

Da Redação

Publicado em 22 de maio de 2024 às 15:07

Tricolor fez último treino antes de duelo contra o Criciúma Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

O Bahia está pronto para mais uma decisão na Copa do Brasil. Na manhã desta quarta-feira (22), o tricolor finalizou a preparação para o confronto com o Criciúma. A partida será na quinta-feira (23), às 19h, no estádio Heriberto Hülse.

No último treino antes da partida, Rogério Ceni comandou um treino tático no qual fez ajustes na equipe titular. O treinador não divulgou a escalação, mas o Bahia deve ter a base do time que disputa o Brasileirão. Uma provável escalação tem:

Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Na parte final do treino, os jogadores aprimoraram as cobranças de bolas paradas e pênaltis. Como venceu o jogo de ida por 1x0, na Fonte Nova, o Bahia tem a vantagem do empate.