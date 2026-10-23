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Bahia vai encarar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil Feminina; veja mando de campo e datas dos jogos

Mulheres de Aço eliminaram o atual campeão brasileiro nas quartas e estão a dois jogos de uma final que vale até R$ 1,1 milhão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 17:24

Bahia eliminou o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil feminina
Bahia eliminou o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil feminina Crédito: Letícia Martins/ECB

O caminho do Bahia rumo à final da Copa do Brasil Feminina passa pelo Flamengo. O confronto foi definido nesta sexta-feira (23), em sorteio realizado pela CBF, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, que também estabeleceu os mandos de campo da semifinal. As Mulheres de Aço jogam a ida em casa e decidem a vaga no Rio. As datas-base são 4 e 8 de novembro, e os horários ainda serão divulgados. Do outro lado da chave, Internacional e RB Bragantino disputam o outro lugar na decisão, marcada para 11 e 15 de novembro.

Campeãs brasileiras pelo caminho

O Bahia chega embalado por uma classificação de peso. Nas quartas de final, o time de Felipe Freitas venceu as duas partidas contra o São Paulo, atual campeão brasileiro: 2x1 no Batistão, em Aracaju, e 1x0 no Brinco de Ouro, em Campinas, com gol de Cássia. O agregado terminou em 3x1.

É a segunda semifinal seguida do clube na competição. Em 2025, o Bahia eliminou o RB Bragantino nos pênaltis nas quartas, mas parou na Ferroviária na semi, com derrota por 2x0. A temporada atual, no entanto, já é a mais marcante da história do futebol feminino tricolor: no Campeonato Brasileiro, o Bahia chegou pela primeira vez à semifinal e se tornou o primeiro clube nordestino a alcançar essa fase.

Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil

Arena Fonte Nova (Salvador)  por Divulgação
Maracanã (Rio de Janeiro) por Daniel Basil/Portal da Copa
Mineirão (Belo Horizonte) por Divulgação
Arena Corinthians (São Paulo) por Alexandre Kocinas/Corinthians
Beira-Rio (Porto Alegre)  por Divulgação/Internacional
Mané Garrincha (Brasília)  por AGENCIA BRASIL
Arena Pernambuco (Pernambuco) por Divulgação
Arena Castelão (Fortaleza) por Divulgação
1 de 8
Arena Fonte Nova (Salvador)  por Divulgação

Rival de virada no clássico

O Flamengo foi o último classificado para a semifinal. Na quinta-feira (22), as rubro-negras precisavam reverter a derrota por 2x1 no jogo de ida e venceram o Fluminense por 3x1, no Luso Brasileiro, garantindo a vaga com 4x3 no placar agregado. O time ainda segurou o resultado com uma jogadora a menos, depois da expulsão da zagueira Sofia no segundo tempo.

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O que está em jogo

Além da chance de disputar a primeira final, a semifinal também vale dinheiro. Pela classificação entre os quatro melhores, o Bahia já garantiu R$ 140 mil. Quem avançar à decisão recebe mais R$ 200 mil. O vice-campeão leva R$ 550 mil, e o campeão fica com R$ 1,1 milhão.

Tags:

Bahia Copa do Brasil Futebol Feminino

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