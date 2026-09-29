MULHERES DE AÇO

Bahia vai mandar jogo contra o São Paulo nas quartas da Copa do Brasil Feminina fora do estado

CBF definiu data dos jogos e ida e volta da competição

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:14

Bahia encara o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil feminina Crédito: Letícia Martins/ECB

O Bahia vai precisar sair de Salvador, e até mesmo da Bahia, para mandar seu jogo nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta segunda-feira (28), as datas e os horários da fase, e o duelo de ida entre as Mulheres de Aço e o São Paulo será disputado no Estádio Batistão, em Aracaju.

A partida está marcada para o dia 16 de outubro, uma sexta-feira, às 19h. A escolha de Aracaju se deve à indisponibilidade de estádios na capital baiana e à exigência de que o jogo seja realizado em uma praça com capacidade para mais de 10 mil torcedores. O confronto de volta, com mando do São Paulo, acontece no dia 21 de outubro, uma quarta-feira, também às 19h, em local ainda a ser definido.

Estrutura da taça fornecida por Sofascore

Para chegar às quartas, o time comandado por Felipe Freitas eliminou o Planalto, de Goiás, na estreia, e o Itabirito, de Minas Gerais, na fase seguinte. Agora, o Tricolor segue em busca de um título inédito na competição.

O adversário, no entanto, é um dos mais fortes do país. O São Paulo está na final do Brasileirão Feminino e largou na frente na decisão: venceu o Corinthians por 2x1 na Neo Química Arena no último sábado (26) e fará o jogo de volta em casa, no Morumbis, no próximo sábado (3). Com o resultado, as Soberanas jogam pelo empate no placar agregado, e, em caso de igualdade, o título será decidido nos pênaltis.

Compromissos pelo Baianão

Antes de reencontrar a elite nacional, o Bahia tem uma maratona pelo Campeonato Baiano Feminino. Com a tabela atrasada por causa da campanha no Brasileirão, o Tricolor será o único time em campo nesta rodada e fará dois jogos nesta semana.

Primeiro, recebe o Porto nesta quarta-feira (30), às 9h, no CT Evaristo de Macedo, e visita o Barcelona de Ilhéus no sábado (3), às 15h, no Estádio Mário Pessoa. A primeira fase termina no dia 7 de outubro, às 15h, contra o Jacobina, novamente no CT Evaristo de Macedo, com todas as equipes jogando no mesmo horário.

Na tabela, o Bahia ocupa a segunda posição do Grupo 2, com duas vitórias em dois jogos. O Tricolor soma 6 pontos, com 12 gols marcados e dois sofridos, atrás apenas do Jacobina, líder com 100% de aproveitamento: 12 pontos em quatro jogos, 37 gols marcados e nenhum sofrido.

Com três partidas a menos que as rivais, as Mulheres de Aço podem assumir a liderança antes mesmo do confronto direto, que encerra a primeira fase. O torneio reúne 12 equipes divididas em dois grupos, e as quatro melhores de cada chave avançam ao mata-mata.

Confira os próximos jogos do Bahia

Campeonato Baiano Feminino

30/10 (quarta), 9h: Bahia x Porto, no CT Evaristo de Macedo

03/10 (sábado), 15h: Barcelona de Ilhéus x Bahia, no Estádio Mário Pessoa

07/10 (quarta), 15h: Bahia x Jacobina, no CT Evaristo de Macedo

Copa do Brasil Feminina (quartas de final)