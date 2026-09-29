Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia vai mandar jogo contra o São Paulo nas quartas da Copa do Brasil Feminina fora do estado

CBF definiu data dos jogos e ida e volta da competição

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:14

Bahia encara o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil feminina
Bahia encara o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil feminina Crédito: Letícia Martins/ECB

O Bahia vai precisar sair de Salvador, e até mesmo da Bahia, para mandar seu jogo nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta segunda-feira (28), as datas e os horários da fase, e o duelo de ida entre as Mulheres de Aço e o São Paulo será disputado no Estádio Batistão, em Aracaju.

A partida está marcada para o dia 16 de outubro, uma sexta-feira, às 19h. A escolha de Aracaju se deve à indisponibilidade de estádios na capital baiana e à exigência de que o jogo seja realizado em uma praça com capacidade para mais de 10 mil torcedores. O confronto de volta, com mando do São Paulo, acontece no dia 21 de outubro, uma quarta-feira, também às 19h, em local ainda a ser definido.

Estrutura da taça fornecida por Sofascore

Para chegar às quartas, o time comandado por Felipe Freitas eliminou o Planalto, de Goiás, na estreia, e o Itabirito, de Minas Gerais, na fase seguinte. Agora, o Tricolor segue em busca de um título inédito na competição. 

O adversário, no entanto, é um dos mais fortes do país. O São Paulo está na final do Brasileirão Feminino e largou na frente na decisão: venceu o Corinthians por 2x1 na Neo Química Arena no último sábado (26) e fará o jogo de volta em casa, no Morumbis, no próximo sábado (3). Com o resultado, as Soberanas jogam pelo empate no placar agregado, e, em caso de igualdade, o título será decidido nos pênaltis. 

Leia mais

Imagem - Nova lei de incentivo ao futebol feminino obriga clubes formadores a ter equipes femininas

Nova lei de incentivo ao futebol feminino obriga clubes formadores a ter equipes femininas

Imagem - Inscrições para ser voluntário na Copa do Mundo Feminina 2027 estão na reta final; veja como participar

Inscrições para ser voluntário na Copa do Mundo Feminina 2027 estão na reta final; veja como participar

Imagem - São Paulo vence o Corinthians, faz história e fica perto do título do Brasileiro Feminino

São Paulo vence o Corinthians, faz história e fica perto do título do Brasileiro Feminino

Compromissos pelo Baianão

Antes de reencontrar a elite nacional, o Bahia tem uma maratona pelo Campeonato Baiano Feminino. Com a tabela atrasada por causa da campanha no Brasileirão, o Tricolor será o único time em campo nesta rodada e fará dois jogos nesta semana. 

Primeiro, recebe o Porto nesta quarta-feira (30), às 9h, no CT Evaristo de Macedo, e visita o Barcelona de Ilhéus no sábado (3), às 15h, no Estádio Mário Pessoa. A primeira fase termina no dia 7 de outubro, às 15h, contra o Jacobina, novamente no CT Evaristo de Macedo, com todas as equipes jogando no mesmo horário. 

Na tabela, o Bahia ocupa a segunda posição do Grupo 2, com duas vitórias em dois jogos. O Tricolor soma 6 pontos, com 12 gols marcados e dois sofridos, atrás apenas do Jacobina, líder com 100% de aproveitamento: 12 pontos em quatro jogos, 37 gols marcados e nenhum sofrido. 

Com três partidas a menos que as rivais, as Mulheres de Aço podem assumir a liderança antes mesmo do confronto direto, que encerra a primeira fase. O torneio reúne 12 equipes divididas em dois grupos, e as quatro melhores de cada chave avançam ao mata-mata. 

Confira os próximos jogos do Bahia

Campeonato Baiano Feminino

  • 30/10 (quarta), 9h: Bahia x Porto, no CT Evaristo de Macedo
  • 03/10 (sábado), 15h: Barcelona de Ilhéus x Bahia, no Estádio Mário Pessoa
  • 07/10 (quarta), 15h: Bahia x Jacobina, no CT Evaristo de Macedo

Copa do Brasil Feminina (quartas de final)

  • 16/10 (sexta), 19h: Bahia x São Paulo, no Batistão, em Aracaju
  • 21/10 (quarta), 19h: São Paulo x Bahia, em local a definir

Tags:

Bahia Copa do Brasil Futebol Feminino

Mais recentes

Imagem - Ex-campeão mundial de sinuca é condenado a sete anos de prisão por abusar de crianças

Ex-campeão mundial de sinuca é condenado a sete anos de prisão por abusar de crianças
Imagem - Ancelotti aprova atuação da Seleção, mas não descarta volta ao esquema com quatro atacantes

Ancelotti aprova atuação da Seleção, mas não descarta volta ao esquema com quatro atacantes
Imagem - Vini Jr. revela por que Bruno Guimarães abriu mão de pênalti na vitória sobre a Austrália

Vini Jr. revela por que Bruno Guimarães abriu mão de pênalti na vitória sobre a Austrália