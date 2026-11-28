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Wendel de Novais
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 22:56
O Bahia venceu o Botafogo por 2 a 1 na noite deste sábado (28), no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, e garantiu presença na pré-Libertadores de 2027. O triunfo fora de casa assegurou ao Tricolor, no mínimo, a sétima colocação, que não pode mais ser alcançada pelos concorrentes. O resultado também veio em um momento importante para a equipe, que confirmou a classificação continental após o Palmeiras conquistar o título da Libertadores, abrindo o G-7 do Brasileirão.
O Esquadrão começou a partida com uma postura agressiva, dominando a posse de bola, pressionando a saída do Botafogo e encontrando espaços para atacar. A equipe criou boas oportunidades nos primeiros minutos, com Román Gómez e Jean Lucas, até que, aos sete minutos, Rodrigo Nestor recebeu pelo lado direito, limpou a marcação e acertou um belo chute colocado no ângulo superior direito, marcando um golaço e premiando o bom início tricolor.
Bahia e Botafogo se enfrentaram no Engenhão
Depois de abrir o placar, porém, o Bahia voltou a adotar uma postura que se tornou recorrente ao longo da temporada, especialmente em partidas fora de casa. Em vez de aproveitar a vantagem para continuar pressionando e buscar o segundo gol, o time recuou, entregou a posse ao Botafogo e passou a se concentrar na defesa. A dificuldade para construir contra-ataques, sobretudo pela pouca capacidade dos pontas de superar os adversários no mano a mano, fez com que o Tricolor acumulasse problemas para conter as investidas dos donos da casa.
O Botafogo passou a ter volume ofensivo e criou oportunidades para empatar, mas encontrou em Ronaldo um obstáculo. O goleiro fez boas defesas e evitou que o placar fosse alterado ainda na primeira etapa, enquanto os erros técnicos dos cariocas também contribuíram para que o Bahia sustentasse a vantagem até o intervalo. Na volta do para o segundo tempo, o cenário se manteve.
O Bahia continuou tentando administrar o resultado, enquanto o Botafogo insistia no ataque em busca da igualdade. Aos 16 minutos, a pressão foi recompensada. Em um contra-ataque dos cariocas, Cauã Toledo foi derrubado por Kanu dentro da área, e o árbitro Ramon Abatti Abel assinalou pênalti. Alex Telles cobrou com precisão, deslocou Ronaldo e deixou tudo igual. O empate refletia o domínio dos donos da casa diante de um Bahia que havia se acomodado com a vantagem.
A partir daí, a partida ficou mais aberta. O Bahia voltou a procurar o ataque, enquanto o Botafogo continuou tentando aproveitar os espaços, transformando o confronto em um jogo de lá e cá. Aos 39 minutos, o Tricolor aproveitou uma roubada de bola no campo defensivo para puxar um contra-ataque. Mateo Sanabria recebeu pela esquerda, trouxe para dentro e finalizou na entrada da área. A bola desviou em um defensor e sobrou para Michel Araújo, do outro lado. Com espaço para ajeitar e olhar o gol, o meia bateu colocado e marcou o segundo do Bahia, recolocando a equipe em vantagem.
O gol garantiu o triunfo por 2 a 1 e confirmou a classificação tricolor para a pré-Libertadores de 2027. Na próxima rodada, o Bahia encara o Atlético Mineiro na Fonte Nova, mirando ainda a quinta colocação do campeonato, que hoje é do Atlhetico-PR, e dá vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.