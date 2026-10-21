Bahia vence o São Paulo de novo e vai à semifinal da Copa do Brasil Feminina pelo segundo ano seguido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 21:55
O Bahia está entre os quatro melhores times da Copa do Brasil Feminina pela segunda temporada consecutiva. Nesta quarta-feira (21), as Mulheres de Aço venceram o São Paulo por 1x0, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e confirmaram a vaga na semifinal.
O gol da classificação foi marcado por Cássia, logo aos seis minutos do segundo tempo. Como já havia vencido o jogo de ida por 2x1, no Batistão, em Aracaju, o Tricolor fechou o confronto das quartas de final com 3x1 no placar agregado.
O resultado ganha ainda mais peso pelo adversário: o São Paulo é o atual campeão brasileiro. Mesmo jogando fora de casa e com a vantagem do empate, o time comandado por Felipe Freitas não se limitou a se defender e voltou a superar as paulistas.
A classificação repete o feito da edição passada, que até agora é a melhor campanha do clube na competição. Em 2025, o Bahia eliminou o RB Bragantino nos pênaltis nas quartas de final e parou na Ferroviária na semifinal, com derrota por 2x0. Desta vez, o Tricolor tenta ir além e alcançar uma final inédita. O adversário na semifinal ainda não está definido.
A Copa do Brasil Feminina de 2026 reuniu 66 clubes das Séries A1, A2 e A3. Até as oitavas de final, os confrontos foram em jogo único. A partir das quartas, as disputas passaram a ser em ida e volta, formato que se mantém na semifinal e na final. Em caso de empate no placar agregado, a vaga é decidida nos pênaltis.
Além de Bahia x São Paulo, as quartas de final tiveram os confrontos Flamengo x Fluminense, Ferroviária x RB Bragantino e Internacional x Atlético-MG.