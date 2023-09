Bahia levou a melhor no primeiro Ba-Vi da decisão do Baianão feminino. Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia largou em vantagem na final do Campeonato Baiano feminino. Na tarde deste domingo (24), as Mulheres de Aço venceram o Vitória de virada por 2x1, no Barradão, e colocaram uma mão na Taça.



As Leoas saíram na frente com o gol de Laís, aos sete minutos, mas Nathane, de pênalti, deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Juliana contou com a ajuda da goleira Tati para vira o placar.



O resultado mantém o Esquadrão 100% no Campeonato Baiano. O time venceu todos os 10 jogos que disputou. O tricolor joga agora por um empate no jogo da volta, no próximo domingo (1º), em Pituaçu, para levantar o tetracampeonato.

O JOGO

Apesar dos 100% de aproveitamento do Bahia no Campeonato Baiano, quando a bola rolou o favoritismo sumiu. O que se viu no primeiro tempo foi um jogo equilibrado, com domínios distintos das equipes.

Com o fator casa como trunfo, o Vitória começou melhor o jogo. As Leoas conseguiram segurar o Bahia na marcação e exploravam bem as brechas dadas pelas tricolores. Não demorou muito para o gol sair.

Em um dos vacilos da defesa do Bahia, o passe da lateral Laila rasgou o meio-campo, sofreu desvio e ficou açucarado para Laís. A atacante venceu a marcação na velocidade e tocou na saída da goleira Lorrana, abrindo o placar para as Leoas com apenas sete minutos.

O gol animou a torcida rubro-negra que fazia festa nas arquibancadas do Barradão. O Vitória seguiu com mais posse de bola, mas com dificuldade para criar novas chances claras.

Não demorou muito e o Bahia começou a se encontrar no jogo. Apesar da pouca criatividade para articular as jogadas no campo ofensivo, as Mulheres de Aço incomodaram em pelo menos três oportunidades. Em uma delas, a zagueira Aila pegou de primeira após o escanteio e a goleira Tati defendeu.

A história para o Bahia mudou no fim do primeiro tempo. Aos 46 minutos, Juliana mandou uma bomba da entrada da área e acertou o travessão. Na volta, Roqueline tentou dominar dentro da área e colocou a mão na bola. Pênalti que Nathane bateu com estilo e deixou tudo igual no Barradão, aos 47 minutos.

O Bahia voltou melhor do intervalo. Logo nos primeiros minutos o tricolor acertou a trave em chute forte da lateral Dan. Mas quem facilitou tudo para o Esquadrão foi a defesa do Vitória.

Numa saída completamente errada, a goleira Tati cobrou o tiro de meta nos pés da atacante Juliana. A camisa 7 do Bahia encheu o pé e decretou a virada tricolor no Barradão, aos 15 minutos.

O gol deixou o Bahia mais confortável no jogo. Enquanto isso, o Vitória partiu para o tudo ou nada para tentar construir a vantagem no duelo da ida. Milena Bispo, Tailane e Naira foram para o campo.

A partida perdeu intensidade no restante do segundo tempo. Com o resultado favorável, o Bahia administrou o resultado e conseguiu o placar no primeiro duelo da decisão.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x2 Bahia - Campeonato Baiano feminino (final - jogo de ida)

Vitória: Tati, Isabela (Lívia), Leslen, Rute e Layla; Taissa, Amanda (Milena Bispo) e Iana; Talita Moju (Tailane) (Larissa), Laís (Luci Cruz) e Roqueline (Naira). Técnico: Anderson Magalhães.

Bahia: Lorrana, Dan, Aila, Tchula e Ary; Jordana, Lane (Suellen) e Vilma (Fabi Ramos); Juliana (Mila Santos), Nathane e Ellen (Miúda). Técnico: Igor Morena.

Local: Barradão

Gols: Laís, aos 7, Nathane, aos 47 minutos do 1º tempo, e Juliana, aos 15 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Isabela, Luci Cruz (Vitória); Dan (Bahia)