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Bahia vira decisão contra o Fortaleza e conquista a Copa do Nordeste Sub-20

Dyllan e Roger marcaram na vitória por 2 a 0 em Feira de Santana; partida teve confusão e três expulsões

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 07:10

Bahia venceu jogo de volta contra o Náutico e ficou com a taça
Bahia venceu jogo de volta contra o Náutico e ficou com a taça Crédito: Rafael Rodrigues/Ec Bahia

O Bahia conquistou neste sábado seu segundo título da Copa do Nordeste Sub-20. Depois de perder a partida de ida por 1 a 0, o time venceu o Fortaleza por 2 a 0 na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, e ficou com a taça pela primeira vez desde 2001, ano da edição inaugural do torneio.

Dyllan abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. O lance começou com um lançamento do goleiro Victor. Dell desviou de cabeça, e a bola sobrou para o atacante, que entrou na área, passou por um marcador e finalizou colocado.

Veja como foi partida entre Bahia e Náutico pela taça da Copa do Nordeste Sub-20

Bahia venceu jogo de volta contra o Náutico e ficou com a taça por Rafael Rodrigues/Ec Bahia
Bahia venceu jogo de volta contra o Náutico e ficou com a taça por Rafael Rodrigues/Ec Bahia
Bahia venceu jogo de volta contra o Náutico e ficou com a taça por Rafael Rodrigues/Ec Bahia
Bahia venceu jogo de volta contra o Náutico e ficou com a taça por Rafael Rodrigues/Ec Bahia
Bahia venceu jogo de volta contra o Náutico e ficou com a taça por Rafael Rodrigues/Ec Bahia
Bahia venceu jogo de volta contra o Náutico e ficou com a taça por Rafael Rodrigues/Ec Bahia
Bahia venceu jogo de volta contra o Náutico e ficou com a taça por Rafael Rodrigues/Ec Bahia
Bahia venceu jogo de volta contra o Náutico e ficou com a taça por Rafael Rodrigues/Ec Bahia
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Bahia venceu jogo de volta contra o Náutico e ficou com a taça por Rafael Rodrigues/Ec Bahia
Bahia venceu jogo de volta contra o Náutico e ficou com a taça por Rafael Rodrigues/Ec Bahia
Bahia venceu jogo de volta contra o Náutico e ficou com a taça por Rafael Rodrigues/Ec Bahia
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Bahia venceu jogo de volta contra o Náutico e ficou com a taça por Rafael Rodrigues/Ec Bahia

A virada no placar agregado veio aos dez minutos da etapa final. Roger cobrou uma falta próxima à entrada da área e acertou um chute rasteiro no canto do goleiro. Pouco depois, uma falta sofrida por Sidney provocou uma confusão que terminou com três jogadores expulsos: Kauã Rocha e Fidelis, do Fortaleza, e Dyllan, do Bahia. Com um jogador a mais, o time baiano administrou a vantagem até o apito final.

O Bahia encerrou a campanha com cinco vitórias, um empate e uma derrota, sofrida justamente no primeiro jogo da decisão. Antes da final, liderou o Grupo C com três triunfos, eliminou o CSA por 2 a 0 nas quartas de final e passou pelo Náutico nos pênaltis, por 4 a 3, após empate sem gols na semifinal.

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