Bahia volta a receber torneio feminino de tênis após 10 anos

Depois de dez anos, a Bahia voltará a receber um torneio profissional feminino no tênis. O Engie Open - ITF W60 será disputado nas quadras duras da academia Smash, em Feira de Santana, entre os dias 30 de julho e 5 de agosto. A competição dará 60 mil dólares em premiação, e estará entre os principais eventos programados para o país neste ano. O qualifying acontecerá nos dias 30 e 31 de julho, seguido pela chave principal, que começará no dia 1º de agosto e tem finais marcadas para o dia 5. A lista de jogadoras ainda não foi disponibilizada, mas deve sair em breve. A expectativa é que o torneio reúna tenistas do mundo inteiro.

A última vez que a Bahia havia recebido um evento do tipo foi em 2013. Na época, a Costa do Sauípe, em Mata de São João, sediou um ITF 25 mil.

"Estamos há 20 anos no mercado de Feira de Santana. Será um torneio de extrema importância e um prazer receber as principais atletas do Brasil e de outros cantos do mundo na academia. Estamos muito felizes em poder ajudar a desenvolver o tênis nacional e dar oportunidade para nossas meninas com esta competição", comentou Klay Murilo, coordenador de tênis da academia Smash.