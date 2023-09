O time sub-20 do Bahia segue fazendo bonito na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (21), o Esquadrãozinho venceu o CSA por 2x1, em Pituaçu, pelo jogo de volta das quartas de final e avançou para a semifinal da competição. O rival na próxima fase será o Grêmio.



Os gols da vitória tricolor foram marcados por Tiago e Roger Gabriel. O CSA descontou com José. Como havia vencido o jogo da ida por 5x0, no Rio Grande do Norte, o Bahia fez 7x1 no placar agregado.