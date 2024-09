PREPARAÇÃO

Bahia volta aos treinos de olho em confronto com o Criciúma

O Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o duelo contra o Criciúma. A partida será no próximo domingo (29), às 18h30, na Fonte Nova, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de um dia de folga, o elenco se reapresentou nesta terça-feira (24), no CT Evaristo de Macedo. O dia começou no auditório, onde a comissão técnica exibiu um vídeo com erros e acertos cometidos na derrota por 4x1 para o Fortaleza.