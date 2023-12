Um dia ser derrotado pelo América-MG e perder a chance de sair da zona de rebaixamento, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o último jogo do ano. Nesta quarta-feira (6), o tricolor recebe o Atlético-MG, às 21h30, na Fonte Nova, pela 38ª rodada da Série A. A partida vale a permanência do clube baiano na primeira divisão.



Os jogadores que foram titulares em Belo Horizonte realizaram uma atividade regenerativa. O restante do elenco foi para o campo e o técnico Rogério Ceni comandou um trabalho técnico e tático.