Em confronto direto na parte de baixo da tabela, Bahia e América-MG se enfrentam neste domingo (6), na Fonte Nova, pela 18ª rodada do Brasileirão. Na 17ª colocação, com 15 pontos, o Esquadrão precisa vencer para ter chance de sair da zona de rebaixamento. O time mineiro é o vice-lanterna, com 10 pontos.



O técnico Renato Paiva tem o retorno do zagueiro Kanu, que volta de suspensão, e deve relacionar o meia Léo Cittadini, que ainda não estreou pelo Esquadrão. Confira informações sobre a partida.