Em último jogo do ano, Bahia tenta se manter na primeira divisão. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O último jogo do Bahia na temporada será também o mais importante para o tricolor em 2023. Nesta quarta-feira (6), o Esquadrão recebe o Atlético-MG, às 21h30, na Fonte Nova, e precisa de uma combinação de resultados para permanecer na primeira divisão.



Com 41 pontos, o time baiano está na 17ª posição, dentro do Z4. Além de vencer, precisa torcer para que Vasco ou Santos não vençam na rodada. O clube também escapa em caso de empate, mas nesse cenário, teria que contar com a derrota do Vasco para o Red Bull Bragantino, em São Januário. Já o Atlético-MG, é o vice-líder e tem chance remota de título. O alvinegro tenta manter a segunda colocação para assegurar a premiação de R$ 45 milhões. Confira informações sobre a partida.

TRANSMISSÃO

Bahia x Atlético-MG terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay per view, e da TV Bahia, na TV aberta. A bola rola às 21h30.

ESCALAÇÕES

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Luciano Juba; Rezende, Acevedo, Thaciano e Cauly; Biel e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Atlético-MG: Everson, Mariano, Jemerson (Réver) e Igor Rabello (Maurício Lemos) e Guilherme Arana; Otávio, Edenilson, Zaracho, Igor Gomes; Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

ARBITRAGEM

O árbitro da partida é Ramon Abatti Abel (SC). Ele será auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE), e Thiaggo Americano Labes (SC).

VAR: Wagner Reway (PB)

INGRESSOS