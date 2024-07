COPA DO BRASIL

Bahia x Botafogo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Em busca da conquista inédita da Copa do Brasil, o Bahia tem um grande desafio pela frente. Nesta quarta-feira (30), o Esquadrão enfrenta o Botafogo, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição mata-mata. A partida será no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, e o tricolor tentará construir vantagem para a volta, em Salvador.