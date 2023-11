Bahia x Corinthians: saiba onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia entra em campo nesta sexta-feira (24) em busca de reabilitação no Campeonato Brasileiro. O Esquadrão visita a equipe do Corinthians, na Neo Química Arena, em jogo que acontece a partir das 21h.



Neste momento, o time baiano figura entre os quatro últimos colocados. Caso vença a partida, garante a saída da zona de rebaixamento, pelo menos até os jogos de Cruzeiro e Vasco, concorrentes do tricolor na briga contra a queda para a segunda divisão.