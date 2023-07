Bahia x Corinthians: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Pressionado e sem vencer no Brasileirão há quatro jogos, o Bahia enfrenta o Corinthians, neste sábado (22), na Fonte Nova, em busca de reação. O tricolor é o 16º colocado, com 13 pontos, e está na boca da zona de rebaixamento. Para o confronto, o técnico Renato Paiva não conta com o atacante Kayky, machucado, e com o zagueiro Raul Gustavo, que pertence ao alvinegro. Por outro lado, o tricolor tem o retorno do atacante Vinicius Mingotti. Confira informações sobre a partida.