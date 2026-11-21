RETA FINAL

Bahia x Coritiba pelo Brasileirão: horário, onde assistir e presença de Pep Guardiola

Times se enfrentam neste sábado (21) na Arena Fonte Nova, em Salvador

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 14:55

Bahia x Coritiba - 17ª rodada do Brasileirão Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

Bahia e Coritiba jogam neste sábado (21), às 17h30 (horário de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador, e terá transmissão ao vivo apenas pelo Premiere, canal pago de TV por assinatura.

Pep Guardiola visita CT do Bahia antes de acompanhar jogo na Fonte Nova 1 de 12

O jogo desta tarde terá uma visita famosa nas arquibancadas. O técnico espanhol Pep Guardiola, que trabalha como embaixador do grupo dono do futebol do Bahia, vai ao estádio para acompanhar a partida de perto.

O Bahia está em sexto lugar na tabela, com 54 pontos, e joga para garantir uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, principal torneio da América do Sul. Depois de dois jogos sem vencer fora de casa, o time treinado por Rogério Ceni conta com o apoio da torcida em Salvador para voltar a somar três pontos.

Já o Coritiba vive uma situação bem mais complicada. Em 13º lugar com 42 pontos, o time paranaense está perto da zona de rebaixamento. Como vai enfrentar Flamengo e Palmeiras, que estão no topo nas últimas rodadas, precisa pontuar hoje para respirar aliviado.

No Bahia, o técnico Rogério Ceni ainda não sabe se poderá contar com o atacante Kike Olivera, que está com dores musculares. O único jogador que não estará na partida por estar machucado é Léo Vieira.

No Coritiba, a boa notícia é a volta do goleiro Pedro Morisco, que estava com a Seleção Brasileira. Por outro lado, o time não terá Jacy e Nicolás Fonseca, suspensos por excesso de cartões amarelos, nem Lucas Ronier, que está machucado.