Bahia x Criciúma: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Em luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Bahia encara o Criciúma nesta quinta-feira (23), no estádio Heriberto Hülse. O tricolor entra em campo com a vantagem do empate após ter vencido o confronto da ida por 1x0, na Fonte Nova. Mesmo assim, o clube projeta um jogo difícil contra o Tigre. O técnico Rogério Ceni tem praticamente todo elenco à disposição e deve repetir a escalação dos últimos quatro jogos. Já Cláudio Tencati deve escalar um Criciúma mais ofensivo. A equipe catarinense precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Veja informações sobre a partida.