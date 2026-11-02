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Bahia x Flamengo: veja onde assistir ao vivo ao jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil Feminina

A partida acontece nesta terça-feira (3), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 17:38

Bahia x Flamengo
Bahia x Flamengo Crédito: Letícia Martins/ECB

Bahia e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (3), às 19h, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil Feminina. Com 100% de aproveitamento na competição, as Mulheres de Aço jogam em casa para construir vantagem antes da decisão no Rio de Janeiro e seguir em busca de uma vaga inédita na final.

Onde assistir Bahia x Flamengo ao vivo

A partida entre Bahia e Flamengo terá transmissão ao vivo pelo SporTV (televisão fechada).

Conheça mais da goleira Yanne, do Bahia

Yanne teve primeira convocação para a Seleção em setembro por Samara Moumei / CBF
Natural de Salvador, Yanne cresceu entre Conceição do Coité e Olindina, no interior da Bahia por Letícia Martins/ECB
Yanne passou pelas categorias de base do Vitória e da Ferroviária antes de chegar ao Bahia por Divulgação
Antes de assumir o gol, Yanne jogava como zagueira e também atuava como ala no futsal por Divulgação
No Bahia desde 2024, Yanne conquistou o Brasileiro A2 e os títulos estaduais de 2024 e 2025 por Divulgação
Yanne foi campeã do Sul-Americano Sub-20 com o Brasil em 2022 e integrou o grupo que disputou o Mundial da categoria naquele ano por Luciana Vermell/CBF
Decisiva contra o Palmeiras, Yanne defendeu pênaltis nos dois jogos das quartas de final do Brasileirão Feminino de 2026 por Divulgação
Além do futebol, Yanne praticou vôlei, basquete, handebol, natação e judô antes de se firmar como goleira  por Luciana Vermell/CBF
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Yanne teve primeira convocação para a Seleção em setembro por Samara Moumei / CBF

Bahia aposta na campanha perfeita para chegar à final inédita

O Bahia chega à semifinal da Copa do Brasil pelo segundo ano seguido, mas desta vez sem nenhum tropeço. Foram quatro vitórias em quatro jogos, com cinco gols marcados e apenas um sofrido. Na estreia, as Mulheres de Aço venceram o Planalto-GO por 1x0 e, nas oitavas, repetiram o placar contra o Itabirito-MG, em Sete Lagoas.

Nas quartas de final, o Tricolor eliminou o São Paulo, campeão brasileiro de 2026. Venceu a ida por 2x1, em Aracaju, com gols de Ángela Gómez e Isa Fernandes, e a volta por 1x0, em Campinas, com gol de Cássia. Em 2025, na primeira participação do clube no torneio, o Bahia também chegou à semifinal, mas caiu diante da Ferroviária.

A semifinal coroa um ano histórico para as Mulheres de Aço. Em setembro, o Bahia se tornou o primeiro clube nordestino a chegar à semifinal do Brasileirão Feminino A1, depois de eliminar o Palmeiras nos pênaltis, e caiu diante do Corinthians. Agora, disputa a terceira semifinal nacional seguida. Para o duelo na Fonte Nova, o clube colocou ingressos a R$ 5 para sócios-torcedores.

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Flamengo chega após virada no clássico

O Flamengo garantiu a vaga na semifinal depois de eliminar o Fluminense em um Fla-Flu decidido no Luso-Brasileiro. As rubro-negras perderam o jogo de ida por 2x1, mas reverteram a desvantagem na volta, com vitória por 3x1. Antes, a equipe carioca havia passado por Liga São João e 3B da Amazônia.

O jogo de volta será no sábado (7), às 21h30, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Em caso de igualdade no placar agregado, a vaga na final será decidida nos pênaltis. O vencedor enfrenta quem passar de Internacional x Red Bull Bragantino. A final, também em ida e volta, está prevista para os dias 11 e 15 de novembro.

Ficha do jogo 

  • Jogo: Bahia x Flamengo
  • Campeonato: Copa do Brasil Feminina 2026
  • Fase: Semifinal - jogo de ida
  • Data: terça-feira, 3 de novembro
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador
  • Onde assistir: SporTV

Tags:

Bahia Flamengo Copa do Brasil Futebol Feminino

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