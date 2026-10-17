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Bahia x Flamengo: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Válida pelo Campeonato Brasileiro Série A 2026, as equipes se enfrentam neste domingo (18), às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 15:00

Bahia x Flamengo
Bahia x Flamengo Crédito: Letícia Martins/ECB

Bahia e Flamengo se enfrentam neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. Enquanto o Esquadrão busca aproveitar a força como mandante para conquistar mais três pontos e se aproximar do G-4, o Rubro-Negro carioca defende a liderança e tenta abrir vantagem sobre o Palmeiras na disputa pelo título.

Onde assistir Bahia x Flamengo ao vivo

A partida entre Bahia e Flamengo terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).

Últimos confrontos entre Bahia x Flamengo

Bahia 2x3 Flamengo - 6ª rodada Série A 2023 por Felipe Oliveira/ECB
Flamengo 1x0 Bahia - 25ª rodada Série A 2024 por Felipe Oliveira/ECB
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Bahia 2x3 Flamengo - 6ª rodada Série A 2023 por Felipe Oliveira/ECB

Bahia

O Bahia chega para o confronto após vencer o Mirassol por 1x0, na Arena Fonte Nova, e encerrar uma sequência de duas derrotas consecutivas no Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor retomou a quinta colocação, com 49 pontos, e segue na briga por uma vaga no G-4.

A equipe comandada por Rogério Ceni aposta no bom desempenho em casa para surpreender o líder. O Esquadrão está invicto há oito partidas como mandante e venceu os três compromissos mais recentes diante de sua torcida. Em 15 jogos em casa pelo campeonato, são sete vitórias, seis empates e apenas duas derrotas.

Para o duelo, o Bahia terá o retorno do volante Nicolás Acevedo, que cumpriu suspensão na rodada anterior e deve voltar ao time titular no lugar de Caio Alexandre. O time também pode ter mudanças na lateral direita e no meio-campo, com possíveis entradas de Roman Gómez e Erick nos lugares de Marcos Victor e Jean Lucas. O goleiro Léo Vieira, em recuperação de lesão, é o único desfalque confirmado.

Flamengo

O Flamengo chega a Salvador na liderança do Brasileirão, com 64 pontos, um a mais que o Palmeiras. A equipe vive uma sequência de sete partidas de invencibilidade na competição, com seis vitórias e um empate, e tenta manter a regularidade para seguir na ponta da tabela.

Na última rodada do campeonato, o Rubro-Negro venceu o Fluminense por 1x0. No meio da semana, porém, empatou sem gols com o Estudiantes, na Argentina, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. O resultado deixou a decisão da vaga na final em aberto para o jogo de volta no Maracanã, na próxima quinta-feira (22). Pensando no segundo jogo e por conta do cansaço do jogo de ida, o técnico Léo Jardim pode poupar alguns jogadores contra o Esquadrão.

Além disso, para enfrentar o Bahia, o treinador terá os desfalques de Arrascaeta e Danilo, que seguem lesionados. Ayrton Lucas e Evertton Araújo são dúvidas, enquanto o volante Jorginho retorna após cumprir suspensão. O lateral Guillermo Varela e o atacante Pedro também devem aparecer entre os titulares, já que não começaram contra o Estudiantes.

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Prováveis escalações de Bahia x Flamengo

Bahia: Ronaldo; Román Gómez (Marcos Victor), David Duarte, Kanu (Marco Moreno) e Luciano Juba; Nicolás Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Cristian Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Bahia x Flamengo
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 31ª rodada
  • Data: Domingo, 18 de outubro de 2026
  • Horário: 18h30 
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA
  • Onde assistir: Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
  • Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
  • Quarto árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE)
  • VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Tags:

Bahia Flamengo Campeonato Brasileiro

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