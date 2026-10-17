BRASILEIRÃO

Bahia x Flamengo: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Válida pelo Campeonato Brasileiro Série A 2026, as equipes se enfrentam neste domingo (18), às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 15:00

Bahia x Flamengo Crédito: Letícia Martins/ECB

Bahia e Flamengo se enfrentam neste domingo (18), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. Enquanto o Esquadrão busca aproveitar a força como mandante para conquistar mais três pontos e se aproximar do G-4, o Rubro-Negro carioca defende a liderança e tenta abrir vantagem sobre o Palmeiras na disputa pelo título.

Onde assistir Bahia x Flamengo ao vivo

A partida entre Bahia e Flamengo terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).

Últimos confrontos entre Bahia x Flamengo 1 de 8

Bahia

O Bahia chega para o confronto após vencer o Mirassol por 1x0, na Arena Fonte Nova, e encerrar uma sequência de duas derrotas consecutivas no Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor retomou a quinta colocação, com 49 pontos, e segue na briga por uma vaga no G-4.

A equipe comandada por Rogério Ceni aposta no bom desempenho em casa para surpreender o líder. O Esquadrão está invicto há oito partidas como mandante e venceu os três compromissos mais recentes diante de sua torcida. Em 15 jogos em casa pelo campeonato, são sete vitórias, seis empates e apenas duas derrotas.

Para o duelo, o Bahia terá o retorno do volante Nicolás Acevedo, que cumpriu suspensão na rodada anterior e deve voltar ao time titular no lugar de Caio Alexandre. O time também pode ter mudanças na lateral direita e no meio-campo, com possíveis entradas de Roman Gómez e Erick nos lugares de Marcos Victor e Jean Lucas. O goleiro Léo Vieira, em recuperação de lesão, é o único desfalque confirmado.

Flamengo

O Flamengo chega a Salvador na liderança do Brasileirão, com 64 pontos, um a mais que o Palmeiras. A equipe vive uma sequência de sete partidas de invencibilidade na competição, com seis vitórias e um empate, e tenta manter a regularidade para seguir na ponta da tabela.

Na última rodada do campeonato, o Rubro-Negro venceu o Fluminense por 1x0. No meio da semana, porém, empatou sem gols com o Estudiantes, na Argentina, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. O resultado deixou a decisão da vaga na final em aberto para o jogo de volta no Maracanã, na próxima quinta-feira (22). Pensando no segundo jogo e por conta do cansaço do jogo de ida, o técnico Léo Jardim pode poupar alguns jogadores contra o Esquadrão.

Além disso, para enfrentar o Bahia, o treinador terá os desfalques de Arrascaeta e Danilo, que seguem lesionados. Ayrton Lucas e Evertton Araújo são dúvidas, enquanto o volante Jorginho retorna após cumprir suspensão. O lateral Guillermo Varela e o atacante Pedro também devem aparecer entre os titulares, já que não começaram contra o Estudiantes.

Prováveis escalações de Bahia x Flamengo

Bahia: Ronaldo; Román Gómez (Marcos Victor), David Duarte, Kanu (Marco Moreno) e Luciano Juba; Nicolás Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Cristian Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

Ficha do Jogo

Jogo: Bahia x Flamengo

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 31ª rodada

Data: Domingo, 18 de outubro de 2026

Horário: 18h30

Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA

Onde assistir: Premiere

Arbitragem