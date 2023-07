Bahia x Grêmio: veja onde assistir, escalações, arbitragem

Apenas três dias após o primeiro encontro, Bahia e Grêmio estarão frente a frente mais uma vez. Nesta terça-feira (4), as equipes se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na Fonte Nova, o Esquadrão conta com o apoio da torcida para apagar a derrota da última partida e busca construir uma vantagem para chegar numa inédita semifinal. O técnico Renato Paiva não contará com o meia Thaciano e o atacante Mingotti pois eles jogaram a Copa do Brasil por outras equipes. Mugni e Everaldo são cotados para ficar com as respectivas vagas. Confira informações sobre a partida: