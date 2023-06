Depois de uma semana sem jogos, o Bahia voltará a entrar em campo. Neste sábado (1º), o Esquadrão encara o Grêmio, na Fonte Nova, pela 13ª rodada do Brasileirão. A partida será a primeira da sequência de três entre os times nos próximos dias. Além da Série A, o Esquadrão enfrenta o time gaúcho pelas quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Renato Paiva tem os retornos do goleiro Marcos Felipe e dos atacantes Ademir e Everaldo. Confira informações sobre o confronto.