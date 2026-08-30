BRASILEIRÃO

Bahia x Internacional: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste domingo (30), às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 15:30

Bahia x Internacional Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Bahia e Internacional se enfrentam neste domingo (30), às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia x Internacional ao vivo

A partida entre Bahia e Internacional terá transmissão ao vivo por Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

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Bahia

O Bahia chega para o confronto embalado pelo triunfo no Ba-Vi do último domingo (23), quando venceu o Vitória por 2x0, no Barradão, e encerrou uma sequência de cinco empates consecutivos no Campeonato Brasileiro. O resultado ainda levou o Tricolor aos 37 pontos e manteve a equipe na 6ª colocação, próxima da briga pelo G-4. Agora, o time quer manter o embalo para seguir se aproximando da zona de classificação direta para a Libertadores.

O duelo contra o Internacional ainda tem um ingrediente histórico para o Tricolor. O Bahia não perde para o Colorado há três partidas, com duas vitórias e um empate no período, e pode igualar uma marca histórica de quatro jogos consecutivos de invencibilidade diante do adversário. A sequência já aconteceu em 1989 e entre 1989 e 1992.

No encontro mais recente, em março deste ano, pela 6ª rodada da Série A, o Bahia venceu o Internacional no Beira-Rio pela primeira vez em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro, por 1x0, com gol de Willian José. Antes disso, em 2025, o Esquadrão havia empatado no Sul em 2x2 e vencido o último duelo na Fonte Nova também por 1x0.

Além do bom momento após o clássico e retrospecto recente favorável contra o Colorado, Rogério Ceni pode ganhar reforços importantes para a partida. O treinador terá novamente à disposição Kauê Furquim, que retorna após cumprir o cronograma com a Seleção Brasileira Sub-17. Éverton Ribeiro e Ademir também podem voltar ao time, mas ainda são tratados como dúvidas em recuperação de problemas físicos.

Para o confronto, o Bahia também terá desfalques. O goleiro Léo Vieira, em recuperação de lesão no joelho, segue fora, enquanto o volante Jean Lucas, cumpre suspensão após levar o terceiro cartão ao tirar a camisa para comemorar gol no Ba-Vi 508.

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Internacional

O Internacional chega a Salvador pressionado pela situação na tabela e por um momento conturbado dentro e fora de campo. O Colorado só tem uma vitória nos últimos 11 jogos somando todas as competições e inicia a 25ª rodada do Brasileirão na 16ª colocação, com 25 pontos, apenas um à frente do Mirassol, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Na rodada passada, o time empatou sem gols com o Atlético-MG, no Beira-Rio. No meio de semana, voltou a ficar no 0x0 jogando em casa, desta vez contra o Grêmio, em clássico Grenal válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta do Gre-Nal está marcado para a próxima quinta-feira (3), apenas quatro dias depois do duelo contra o Bahia, o que pode fazer com que o técnico Pezzolano poupe alguns titulares.

Além dos problemas esportivos, o Colorado atravessa dificuldades financeiras. O clube sofreu um transfer ban imposto pela Fifa por conta de uma dívida relacionada à contratação do zagueiro Juninho, que jogou no Bahia entre 2019 e 2021, junto ao Midtjylland, e corre o risco de sofrer novas punições por outras dívidas.

As dificuldades financeiras chegaram a afetar a rotina do elenco antes do Gre-Nal pela Copa do Brasil. Os jogadores não realizaram a tradicional concentração para o clássico em forma de protesto devido aos atrasos de dois meses nos direitos de imagem.

Para piorar a situação da equipe gaúcha, vários jogadores desfalcam o time contra o Tricolor de Aço. Bruno Gomes, Mercado e Paulinho Paulo cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Rochet, Victor Gabriel e Kayky, que pertence ao Bahia e está emprestado ao Inter, se recuperam de lesões.

Prováveis escalações de Bahia x Internacional

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Alejo Véliz e Kike Olivera. Técnico: Rogério Ceni.



Internacional: Matheus Cunha; Vitinho, Braian Aguirre, Félix Torres, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick; Carbonero e Bernabei. Técnico: Paulo Pezzolano.

Ficha do Jogo

Jogo: Bahia x Internacional

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 25ª rodada

Data: Domingo, 30 de agosto de 2026

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA

Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

Arbitragem