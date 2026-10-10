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Bahia x Mirassol: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste domingo (11), às 19h30, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 15:51

Mirassol x Bahia - 11ª rodada Série A
Mirassol x Bahia - 11ª rodada Série A Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Bahia e Mirassol se enfrentam no domingo (11), às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 30ª rodada do Brasileirão 2026. Brigando por objetivos diferentes na competição, as equipes chegam para partida vivendo momentos opostos. Enquanto o Tricolor tenta reencontrar o caminho das vitórias para seguir na briga por vaga na Libertadores, o Leão Caipira chega embalado e quer ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada  por Letícia Mertins/ECB
Bahia 2x1 Remo - 27ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Athletico-PR 2x1 Bahia - 28ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Palmeiras 1x0 Bahia - 29ª rodada  por Letícia Martins/ECB
1 de 29
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Onde assistir a Bahia x Mirassol ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Bahia

O Bahia vive um momento de oscilação no Campeonato Brasileiro. A equipe de Rogério Ceni vem de duas derrotas consecutivas. Antes da Data Fifa, perdeu por 2x1 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, resultado que encerrou uma sequência de onze jogos sem derrota, a maior invencibilidade do clube na era dos pontos corridos. Na volta da paralisação, foi dominado pelo Palmeiras e perdeu por 1x0, no Nubank Parque.

Com 46 pontos, o Tricolor caiu para a 6ª colocação, ultrapassado pelo Cruzeiro, e viu a distância para o G-4 aumentar para quatro pontos. Agora, no reencontro com a torcida após quase um mês sem jogar na Fonte Nova, o time quer voltar ao caminho dos triunfos para se aproximar do Athletico-PR, equipe que fecha o G-4.

Para isso, o time terá que conquistar sua primeira vitória contra o Mirassol na condição de mandante. Na única vez que as equipes se enfrentaram na Fonte Nova, pela 3º rodada do Brasileirão passado, ficaram no 1x1. Neste ano, porém, o Esquadrão venceu a equipe paulista por 2x1, no Maião, pela 11ª rodada.

Para o confronto, Ceni não terá o volante Acevedo. O uruguaio recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Palmeiras e está suspenso. A principal opção para a vaga é Caio Alexandre, que era titular da posição antes de perdê-la para o uruguaio. O treinador também pode montar o meio-campo com Erick, Jean Lucas e Rodrigo Nestor. O goleiro Léo Vieira, lesionado, é o outro único desfalque.

Mirassol

O Mirassol chega a Salvador em boa fase. Na quarta-feira (7), empatou por 1x1 com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, e completou quatro jogos sem perder, com duas vitórias e dois empates. O resultado foi construído em condições adversas: André Luís, que saiu do banco, marcou o gol de empate depois que o zagueiro João Victor foi expulso e deixou o Leão com um a menos.

A equipe de Rafael Guanaes ocupa a 15ª posição, com 33 pontos, e está somente dois pontos à frente do Internacional, equipe que abre o Z-4. Querendo manter a boa fase e seguir fora da zona, a equipe vai tentar surpreender o Esquadrão em plena Fonte Nova.

Para o duelo, Guanaes perde o zagueiro João Victor por suspensão, enquanto Negueba e José Aldo seguem fora por questões físicas.

Prováveis escalações de Bahia x Mirassol

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.

Mirassol: Walter; Igor Formiga, Lucas Oliveira, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Carlos Eduardo; Alesson, André Luís e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

Ficha do jogo

Ficha do jogo

Jogo: Bahia x Mirassol

Campeonato: Campeonato Brasileiro

Rodada: 30ª

Data: domingo, 11 de outubro de 2026

Horário: 19h30

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Onde assistir: Premiere

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa (CE) E Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

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