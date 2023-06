Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Bahia tem um grande desafio pela frente. Nesta quarta-feira (21), o tricolor encara o Palmeiras, vice-líder da competição. A partida será na Fonte Nova. O técnico Renato Paiva terá que fazer pelo menos uma mudança no time. O lateral esquerdo Ryan está suspenso e não pode jogar. Chávez deve ficar com a vaga. Confira informações sobre a partida.



Transmissão:



Bahia x Palmeiras terá transmissão ao vivo da Rede Bahia, em TV aberta, e do Premiere, no pay per view. A partida começará às 21h30.