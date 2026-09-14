BRASILEIRÃO

Bahia x Remo: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida acontece nesta segunda-feira (14), às 20h, na Arena Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 16:00

Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Remo se enfrentam nesta segunda-feira (14), às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em momentos opostos na competição, as equipes entram em campo com objetivos distintos: enquanto o Tricolor busca se aproximar do G-4, o time paraense tenta reagir para deixar a zona de rebaixamento. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia x Remo ao vivo

A partida entre Bahia e Remo terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere, no pay-per-view.

Bahia

O Bahia chega embalado por três triunfos consecutivos e uma invencibilidade de dez partidas no Campeonato Brasileiro. Na rodada passada, a equipe comandada por Rogério Ceni venceu o RB Bragantino por 3x2, de virada, e iniciou a 27ª rodada na quinta colocação, com 43 pontos.

O Tricolor ainda pode terminar a rodada dentro do G-4. Para isso, além de vencer o Remo, precisa contar com derrotas de Athletico e Fluminense, que começaram a rodada com 45 pontos. Em caso de combinação favorável, o Bahia pode até alcançar a terceira colocação.

A partida também terá um ingrediente especial para o time baiano. O Remo venceu os três confrontos entre as equipes em 2026 e foi responsável pela eliminação do Bahia na Copa do Brasil. Pela competição de mata-mata, o time paraense venceu por 3x1 na Arena Fonte Nova e repetiu o triunfo na volta, por 2x1, em Belém. No Brasileirão, o Remo goleou o Tricolor por 4x1 no Mangueirão.

Para o duelo, Rogério Ceni terá apenas uma baixa confirmada entre os titulares. Erick está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Jean Lucas. Além dele, o goleiro Léo Vieira segue fora. Mateo Sanabria, que era dúvida por causa de uma lesão no joelho, treinou normalmente e está à disposição. Recém-contratado, o volante Lautaro López também participou pela primeira vez das atividades com o grupo e pode ser relacionado para o jogo.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 26

Remo

O Remo chega à Fonte Nova pressionado pela luta contra o rebaixamento. Com 23 pontos, a equipe ocupa a 19ª colocação e está apenas dois pontos à frente da Chapecoense, lanterna do campeonato. O time paraense não vence há oito partidas na Série A, sendo três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos.

Na rodada passada, o Remo perdeu por 1x0 para o Flamengo. A última vitória aconteceu em 26 de julho, contra o Vitória, no Mangueirão. Como visitante, a campanha também é um problema: são duas vitórias, três empates e oito derrotas em 13 partidas, com apenas nove pontos conquistados fora de casa.

Apesar do momento ruim, o Remo chega a Salvador com retrospecto perfeito contra o Bahia na temporada. Antes de 2026, o time paraense jamais havia vencido o Tricolor em competições oficiais. Agora, soma três triunfos em três encontros no ano, incluindo a eliminação baiana na Copa do Brasil.

O técnico Léo Condé terá duas baixas para o confronto. O lateral-direito Marcelinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Edson Fernando foi expulso após o apito final contra o Flamengo e também não poderá atuar. Matheus Alexandre deve assumir a lateral direita, com Yago Pikachu entre os titulares.

Prováveis escalações de Bahia x Remo

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Marco Moreno (Kanu) e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Alejo Véliz e Kike Olivera. Técnico: Rogério Ceni.

Remo: Marcelo Rangel; Matheus Alexandre, Marllon, Tchamba e Marlon; Picco, Patrick e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Gabriel Taliari e Galeano. Técnico: Léo Condé.

Ficha do Jogo

Jogo: Bahia x Remo

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 27ª rodada

Data: Segunda-feira, 14 de setembro

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA

Onde assistir: Premiere

Arbitragem