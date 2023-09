Bahia x Santos: onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos

Na estreia do técnico Rogério Ceni na Arena Fonte Nova, o Bahia enfrentará mais um rival na luta contra o rebaixamento. Com 25 pontos e na 15ª colocação, o Esquadrão quer se afastar ainda mais do Z4 do Campeonato Brasileiro, e enfrentará justamente o primeiro time da zona: o Santos, 17º com 21 pontos. A missão é triunfar e se manter 100% sob o comando do novo treinador. Para a partida, o tricolor não terá o volante Rezende, suspenso, mas contará com a volta de Vitor Hugo. Já o Peixe terá os desfalques de Rodrigo Fernández, pelo terceiro cartão amarelo, e Mendoza, lesionado. Confira informações sobre a partida.