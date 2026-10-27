BRASILEIRÃO

Bahia x São Paulo: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30, na Arena Fonte Nova

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 17:38

São Paulo x Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Bahia e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vêm de empates na rodada passada e têm objetivos diferentes na tabela. O Tricolor baiano, 7º colocado com 50 pontos, tenta voltar a vencer para retomar o caminho do G-6 e da Libertadores de 2027. O Tricolor paulista, 9º com 43, quer diminuir a distância para o adversário e garantir vaga na Copa Sul-Americana.



Onde assistir a Bahia x São Paulo ao vivo

A partida entre Bahia e São Paulo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta), pelo Premiere (pay-per-view) e pela ge TV (YouTube).

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Bahia

O Bahia chega pressionado para transformar o mando de campo em três pontos. No sábado (24), o Esquadrão vencia o Santos na Vila Belmiro e chegou a subir provisoriamente para a 5ª colocação. O gol de empate nos acréscimos, porém, manteve a equipe de Rogério Ceni em 7º, com 50 pontos. O tropeço prolongou a fase ruim: nos últimos cinco jogos, o Tricolor somou apenas uma vitória, um empate e três derrotas.

Na Fonte Nova, o time também precisa reagir. Antes da goleada por 3x0 sofrida para o Flamengo, no último dia 18, o Bahia vinha de oito partidas sem perder diante da sua torcida. Ainda assim, a campanha como mandante segue abaixo do esperado: são sete vitórias, seis empates e três derrotas em 16 jogos, apenas a 10ª melhor da competição.

O duelo também marca o reencontro de Rogério Ceni com o São Paulo, clube que defendeu por 25 anos, onde conquistou praticamente tudo e virou ídolo. Como adversário, no entanto, o retrospecto do treinador é péssimo. À frente de Bahia, Cruzeiro, Flamengo e Fortaleza, Ceni enfrentou o ex-clube 14 vezes, com dez derrotas, três empates e apenas uma vitória: 2x1, com o Bahia, pela 11ª rodada do Brasileirão de 2025. No primeiro turno desta edição, os tricolores empataram em 2x2, em Bragança Paulista.

Para este jogo, Ceni terá uma baixa e dois retornos. O zagueiro Kanu está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve dar lugar ao espanhol Marco Moreno. Em compensação, o volante Jean Lucas e o lateral-direito Román Gómez voltam ao time depois de cumprir suspensão contra o Santos. O goleiro Léo Vieira segue fora, em recuperação de lesão.

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São Paulo

Contra o Mirassol, fora de casa, foi o Tricolor paulista quem correu atrás do placar para buscar a igualdade. Com o resultado, a equipe chegou aos 43 pontos e segue na 9ª posição, sete atrás do Bahia.

Apesar do tropeço, o time de Dorival Júnior vive uma fase melhor, com três vitórias nos últimos cinco jogos. Com o fantasma do rebaixamento praticamente eliminado, o objetivo agora é terminar o campeonato o mais alto possível. O mínimo é garantir vaga na Sul-Americana, mas o sonho da Libertadores segue vivo. Dependendo de quem conquistar a própria Libertadores, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, o atual G-5 pode se transformar em até um G-9.

Do lado paulista, Dorival deve ganhar o reforço de Calleri, recuperado das dores no joelho esquerdo que o tiraram da última rodada. Em compensação, o lateral-esquerdo Iago Borduchi está suspenso pelo terceiro amarelo, e o atacante Artur segue fora por um problema nas costas. O departamento médico continua cheio: Aurélio Buta, Domingos Duarte e Nicolas estão lesionados, enquanto Danielzinho e Ferreirinha seguem em transição física. O zagueiro Sabino é dúvida.

Prováveis escalações de Bahia x São Paulo

Bahia: Ronaldo; Román Gómez (Marcos Victor), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio e Wendell; Lucas Moura, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Ficha do jogo

Jogo: Bahia x São Paulo

Campeonato: Campeonato Brasileiro

Rodada: 33ª

Data: quarta-feira, 28 de outubro de 2026

Horário: 21h30

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Onde assistir: TV Globo, Premiere e ge TV

Arbitragem