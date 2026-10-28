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Bahia x São Paulo: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:21

A Acelen é a nova detentora dos naming rights da Arena Fonte Nova
 Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação

Bahia e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vêm de empates na rodada passada e têm objetivos diferentes na tabela. O Tricolor baiano, 7º colocado com 50 pontos, tenta voltar a vencer para retomar o caminho do G-6 e da Libertadores de 2027. O Tricolor paulista, 9º com 43, quer diminuir a distância para o adversário e garantir vaga na Copa Sul-Americana.

Onde assistir a Bahia x São Paulo ao vivo

A partida entre Bahia e São Paulo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta), pelo Premiere (pay-per-view) e pela ge TV (YouTube).

Times com mais chances de classificação para a Libertadores, segundo a UFMG

Flamengo - 100% por Reprodução
Palmeiras - 100% por Reprodução
Cruzeiro - 86,8% por Reprodução
Athletico - 86% por Reprodução
Fluminense - 49,1% por Reprodução
Atlético-MG - 40% por Reprodução
Bahia - 31,5% por Reprodução
Santos - 5,5% por Reprodução
São Paulo - 0,91% por Reprodução
Red Bull Bragantino - 0,14% por Reprodução
Vasco - 0,035% por Reprodução
Botafogo - 0,010% por Reprodução
Coritiba - 0,003% por Reprodução
Vitória - 0,001% por Reprodução
Mirassol - 0,004% por Reprodução
Corinthians - 0% por Reprodução
Grêmio - 0% por Reprodução
Inter - 0% por Reprodução
Remo - 0%  por Reprodução
Chapecoense - 0% por Reprodução
1 de 20
Flamengo - 100% por Reprodução

Bahia

O Bahia chega pressionado para transformar o mando de campo em três pontos. No sábado (24), o Esquadrão vencia o Santos na Vila Belmiro e chegou a subir provisoriamente para a 5ª colocação. O gol de empate nos acréscimos, porém, manteve a equipe de Rogério Ceni em 7º, com 50 pontos. O tropeço prolongou a fase ruim: nos últimos cinco jogos, o Tricolor somou apenas uma vitória, um empate e três derrotas.

Na Fonte Nova, o time também precisa reagir. Antes da goleada por 3x0 sofrida para o Flamengo, no último dia 18, o Bahia vinha de oito partidas sem perder diante da sua torcida. Ainda assim, a campanha como mandante segue abaixo do esperado: são sete vitórias, seis empates e três derrotas em 16 jogos, apenas a 10ª melhor da competição.

O duelo também marca o reencontro de Rogério Ceni com o São Paulo, clube que defendeu por 25 anos, onde conquistou praticamente tudo e virou ídolo. Como adversário, no entanto, o retrospecto do treinador é péssimo. À frente de Bahia, Cruzeiro, Flamengo e Fortaleza, Ceni enfrentou o ex-clube 14 vezes, com dez derrotas, três empates e apenas uma vitória: 2x1, com o Bahia, pela 11ª rodada do Brasileirão de 2025. No primeiro turno desta edição, os tricolores empataram em 2x2, em Bragança Paulista.

Para este jogo, Ceni terá uma baixa e dois retornos. O zagueiro Kanu está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve dar lugar ao espanhol Marco Moreno. Em compensação, o volante Jean Lucas e o lateral-direito Román Gómez voltam ao time depois de cumprir suspensão contra o Santos. O goleiro Léo Vieira segue fora, em recuperação de lesão.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada  por Letícia Mertins/ECB
Bahia 2x1 Remo - 27ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Athletico-PR 2x1 Bahia - 28ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Palmeiras 1x0 Bahia - 29ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 1x0 Mirassol - 30ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 0x3 Flamengo - 31ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Santos 1x1 Bahia - 32ª rodada por Catarina Brandão/ECB
1 de 32
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

São Paulo

Contra o Mirassol, fora de casa, foi o Tricolor paulista quem correu atrás do placar para buscar a igualdade. Com o resultado, a equipe chegou aos 43 pontos e segue na 9ª posição, sete atrás do Bahia.

Apesar do tropeço, o time de Dorival Júnior vive uma fase melhor, com três vitórias nos últimos cinco jogos. Com o fantasma do rebaixamento praticamente eliminado, o objetivo agora é terminar o campeonato o mais alto possível. O mínimo é garantir vaga na Sul-Americana, mas o sonho da Libertadores segue vivo. Dependendo de quem conquistar a própria Libertadores, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, o atual G-5 pode se transformar em até um G-9.

Do lado paulista, Dorival deve ganhar o reforço de Calleri, recuperado das dores no joelho esquerdo que o tiraram da última rodada. Em compensação, o lateral-esquerdo Iago Borduchi está suspenso pelo terceiro amarelo, e o atacante Artur segue fora por um problema nas costas. O departamento médico continua cheio: Aurélio Buta, Domingos Duarte e Nicolas estão lesionados, enquanto Danielzinho e Ferreirinha seguem em transição física. O zagueiro Sabino é dúvida.

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Prováveis escalações de Bahia x São Paulo

Bahia: Ronaldo; Román Gómez (Marcos Victor), David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio e Wendell; Lucas Moura, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Ficha do jogo

  • Jogo: Bahia x São Paulo
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro
  • Rodada: 33ª
  • Data: quarta-feira, 28 de outubro de 2026
  • Horário: 21h30
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
  • Onde assistir: TV Globo, Premiere e ge TV

Arbitragem

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS)
  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
  • Quarto árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)
  • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Tags:

Bahia são Paulo Campeonato Brasileiro

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