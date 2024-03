COPA DO NORDESTE

Bahia x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Mais um clássico entre Bahia e Vitória será disputado em 2024. Nesta quarta-feira (2), as duas principais equipes do estado se enfrentam na Fonte Nova, às 21h30, pela Copa do Nordeste. Assim como no primeiro Ba-Vi do ano, a partida será disputada em jogo único. Dessa vez, apenas os tricolores terão acesso ao estádio. Todos os ingressos foram vendidos e a expectativa é de casa cheia.