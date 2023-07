Baiano Guilherme Caribé para na semi dos 100m livre no Mundial

Grande promessa do Brasil na natação de velocidade, o baiano Guilherme Caribé alcançou as semifinais dos 100m livre no Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka. Mas acabou longe da marca classificatória para uma briga por medalhas, nesta quarta-feira (26). Com 48s18, ele foi o 12º colocado - apenas os oito melhores avançaram à final da prova. Esta é a primeira vez que o atleta de 20 anos participa de um mundial adulto.



O dia também teve Guilherme Costa e João Gomes Júnior na piscina. Os dois avançaram às decisões dos 800 metros livre e nos 50 metros peito, respectivamente, mas terminaram em sétimo lugar.