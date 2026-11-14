LUTA

Baiano Samuel Sanches, o Prodígio, enfrenta americano Evan Elder na estreia no UFC

Aos 23 anos, o peso-leve (70 kg) enfrenta o americano Evan Elder no UFC 334

Wladmir Pinheiro

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 11:19

Samuel Sanches treina no Galpão da Luta, no Acupe de Brotas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O baiano Samuel Sanches estreia neste sábado (14) no UFC, principal organização de MMA do mundo. Aos 23 anos, o peso-leve (70 kg) enfrenta o americano Evan Elder no UFC 334, evento realizado no tradicional Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos.

Conhecido como “O Prodígio”, Samuel chega ao Ultimate com a expectativa de impressionar logo na primeira luta. O brasileiro demonstrou confiança e prometeu dar um show aos fãs, com direito a um “nocaute rápido” sobre o adversário.

Samuel Sanches no DWCS 1 de 5

Antes de chegar ao UFC, o lutador construiu um cartel de dez vitórias e uma derrota em eventos brasileiros. Dos triunfos, sete foram por nocaute e um por finalização. O desempenho chamou a atenção e ajudou a consolidar o apelido de “The Prodigy”.

O prodígio de Mont Serrat

Samuel impressionou Dana White, o chefão do UFC em setembro do ano passado, depois de vencer o americano Chasen Blair e conquistar o contrato com o Ultimate Fighting Championship (UFC). Na luta, ele precisou de apenas dois minutos para nocautear o oponente e ser chamado para a maior organização de MMA do mundo.