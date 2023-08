Baianos avançam à 2ª fase no Circuito de Surfe em Stella Maris

Baiano Erick Moraes venceu a triagem e sua bateria no QS 3000. Crédito: Daniel Smorigo/WSL

A terceira etapa do Circuito Banco do Brasil de Surfe começou na praia de Stella Maris, nesta quarta-feira (23). A competição vale 3 mil pontos no ranking da Qualifying Series (QS), que é classificatória para a Challenger Series, divisão de acesso à elite mundial. Dois baianos se destacaram no primeiro dia: Erick Moraes e Catarina Lorenzo. Os dois foram os campeões da triagem, criada para descobrir novos talentos do esporte.



Oito surfistas locais participaram da etapa no masculino, e outros oito no feminino. Os atletas foram divididos em duas baterias, com quatro competidores cada. Os dois melhores avançavam para as finais, já com vagas garantidas para participar da etapa do QS 3000.

No masculino, o primeiro lugar ficou com Erick, de 28 anos. Pouco depois, o baiano voltou às águas de Stella Maris para competir na primeira fase do Circuito. Foi o único dos surfistas que vieram da triagem a avançar para a segunda etapa. Ele venceu a bateria diante de Felipe Oliveira, Samuel Joquinha e Guilherme Luz. Agora, se prepara para encarar um novo quarteto: Alejo Muniz, Mateus Sena e Fabricio Rocha.

Talismar Barros, Vitor Gabriel e Ian Costa também saíram da triagem, mas não conseguiram a classificação para a próxima fase. Os três ficaram em último em suas respectivas baterias e terminaram em 77º lugar no campeonato.

Por outro lado, outros baianos avançaram à segunda etapa com vitória, como Fabricio Bulhões e o experiente Bino Lopes. Já o niteroiense Gustavo Henrique foi o responsável pela maior nota do dia: um belo tubo que tirou 8,17 dos juízes. Ele se classificou com um somatório de 13,47 pontos.

Entre as mulheres, a soteropolitana Catarina Lorenzo, de 16 anos, foi a única a ganhar as duas baterias que disputou, além de ser a campeã da triagem. Ela avançou para a primeira fase do Circuito e vai enfrentar mais duas surfistas da Bahia: Isabelle Melo e Sol Carrion.