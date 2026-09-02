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Bamor e Os Imbatíveis são banidas de jogos por seis meses após casos de violência e morte antes do Ba-Vi

Organizadas não poderão usar camisas, bandeiras, faixas ou instrumentos em eventos esportivos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 13:29

Bamor e TUI
Bamor e TUI Crédito: Divulgação

A Polícia Militar da Bahia determinou a suspensão, por seis meses, das torcidas organizadas Bamor, do Bahia, e Os Imbatíveis, do Vitória. A medida foi adotada após os episódios de violência registrados horas antes do clássico Ba-Vi de 23 de agosto, em Salvador, que deixaram um torcedor morto e provocaram danos a ônibus e estabelecimentos comerciais.

A punição começa a valer nesta quinta-feira (3) e impede as duas organizadas de se apresentarem em eventos esportivos com materiais que permitam sua identificação. A proibição abrange jogos realizados na Bahia e também competições estaduais, regionais, nacionais e internacionais.

Veja como foi Bahia 2x0 Vitória, pela 24ª rodada do Brasileirão

Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/ECB
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Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/ECB
Jean Lucas celebra gol marcado no Barradão por Letícia Martins/ECV
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Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada Brasileirão por Letícia Martins/ECB

Com isso, ficam vetados itens como camisas, faixas, bandeiras, cartazes e instrumentos musicais ligados à Bamor e a Os Imbatíveis. A sanção não interfere na realização das partidas nem na presença do público em geral nos estádios.

A decisão foi formalizada nesta quarta-feira (2), na sede do Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos (BEPE), em Salvador. 

Segundo a PM, a medida considera não apenas a confusão ocorrida antes do Ba-Vi, mas também outros registros de violência atribuídos a integrantes de organizadas. Entre os casos citados estão agressões, confrontos, vandalismo, uso de explosivos e porte de armas.

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A punição se apoia na Lei Geral do Esporte, nos Termos de Ajustamento de Conduta firmados pelas torcidas com o MP-BA e em ações voltadas à prevenção da violência em praças esportivas.

No dia 23 de agosto, horas antes do Ba-Vi, um confronto entre integrantes da Bamor e de Os Imbatíveis na Via Regional, em Cajazeiras, terminou com a morte a facadas do segurança José Alexandre Souza Borges, membro da torcida do Bahia. Também foram registrados atos de vandalismo contra ônibus e uma oficina. Outro jovem, Lucas dos Reis Bonfim, de 19 anos, foi morto a tiros em Castelo Branco, mas a Polícia Civil informou não haver, até então, elementos que ligassem o crime à briga entre as organizadas.

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