Integrantes da Bamor fizeram cobranças à diretoria do Bahia. Crédito: Divulgação/Bamor

Em momento de pressão na temporada, a diretoria do Bahia se reuniu com membros da torcida Bamor, principal organizada do clube. O encontro aconteceu nesta segunda-feira (3), no CT Evaristo de Macedo, e os torcedores cobraram explicações sobre a fase do Esquadrão, que luta contra o rebaixamento na Série A.



Nas redes sociais, a Bamor explicou que cobrou também a contratação de reforços. A segunda janela de transferências do futebol brasileiro teve início nesta segunda-feira.

"Questionamos sobre tudo que está ocorrendo nesses últimos tempos e deixamos claro também que a instituição Bamor jamais terá intenção de causar qualquer tipo de problema no ambiente de treinamento do clube. Demonstramos a nossa insatisfação com a situação atual em que o time se encontra, com atuações fracas fora e dentro de casa, ressaltamos também sobre oscilações em algumas partidas, e deixamos claro que não podemos mais desperdiçar pontos em um campeonato longo como o Brasileirão, principalmente jogando em nossos domínios", diz a Bamor em carta divulgada.

Pelas fotos que foram postadas pela torcida, participaram da reunião o técnico Renato Paiva, o diretor de futebol Carlos Santoro, o CEO Raul Aguirre, e Vitor Ferraz, vice-presidente do Bahia associação.

No encontro, os integrantes da Bamor cobraram o técnico Renato Paiva sobre a declaração dada após a derrota para o Grêmio, no último sábado, de que a luta do Bahia é para não ser rebaixado na Série A.

"Salientamos também que a nossa intenção jamais será a briga para não cair, e que isso nunca deve ser um planejamento para um clube do tamanho do nosso, cobramos também uma retratação e esclarecimentos por parte do treinador Renato Paiva em relação às suas falas em entrevistas coletivas e o desrespeito com os torcedores", completou.