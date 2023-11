Barcelona vence Porto de virada e volta às oitavas da Liga dos Campeões

João Félix comemora após marcar gol na vitória do Barcelona sobre o Porto. Crédito: Barcelona/Divulgação

Após ser eliminado na fase de grupos das duas últimas edições, o Barcelona está de volta às oitavas de final da Liga dos Campeões. A classificação veio na penúltima rodada, nesta terça-feira (28), com uma vitória por 2x sobre o Porto, no Camp Nou.



Os portugueses da equipe catalã, João Cancelo e João Félix, marcaram os gols responsáveis pela derrota do time lusitano, que começou ganhando ao balançar a rede com o brasileiro Pepê - presente na última convocação da seleção brasileira -, mas cedeu a virada.

O time comandado por Xavi Hernández fica na liderança do Grupo H, com 12 pontos, três acima do Porto, vice-líder, com nove. A segunda vaga do grupo será decidida na última rodada, em duelo entre os portistas e o Shakhtar Donetsk, que venceu o Real Antuérpia nesta terça e também tem nove pontos, em terceiro lugar.

O Barcelona entrou em campo tentando superar um momento de instabilidade, após duas derrotas, um empate e três vitórias nos últimos cinco jogos. A oscilação começou depois da derrota por 2x1 no clássico com o Real Madrid, há um mês, dia 28 de outubro, quando o time barcelonista viu cair sua invencibilidade na temporada. O técnico Xavi admitiu, antes da partida, que era preciso melhorar e, ao longo do duelo desta terça, viu sinais de evolução.

A equipe catalã fez um primeiro tempo de altos e baixos. Mostrou lentidão na articulação da maioria das jogadas ofensivas, mas conseguiu superar tal limitação em alguns momentos. Do outro lado, o Porão, ao menos na primeira metade, jogava em rotação mais alta e mereceu abrir o placar aos 29 minutos, com um chute forte do brasileiro Pepê. O empate saiu dois minutos depois, quando o português João Cancelo tirou de João Mario e colocou a bola na rede.

A virada quase veio na sequência, em uma ótima jogada de Raphinha concluída com chute de João Félix, outro português do Barcelona, para cima do gol. As emoções continuaram e cada time teve uma ótima chance até o árbitro apitar o intervalo. Os portugueses barcelonistas estavam muito interessados em derrotar o time de seus compatriotas, como mostrou Félix ao acertar o travessão no primeiro minuto do segundo tempo e, mais tarde, aos 11, batendo colocado para marcar o gol da virada.

O 2x1 marcado no placar quase foi alterado mais de uma vez, já que a partida ficou muito aberta, com o Barcelona buscando matar e o Porto dedicado na busca pelo empate. O time português teve seus momentos de pressão, mas parou em boas defesas de Peña. Já o lado espanhol ficou perto de colocar um ponto final quando Raphinha bateu de voleio e parou em grande defesa de Diogo Costa Coube aos barcelonistas segurar a pressão portista nos minutos finais e sair de campo com a vaga nas oitavas de final.

MAIS JOGOS

O Grupo E da Liga dos Campeões chegará à rodada final apenas com a liderança em disputa, já que as vagas foram definidas nesta terça. O Atlético de Madrid venceu o Feyenoord por 3x1, em jogo com dois gols contra dos adversários, e assumiu o primeiro lugar, com 11 pontos.