DISPUTA

Barrada na Superliga por ser trans, Tifanny promete não desistir do vôlei e pede atenção de Lula: 'Coragem de resistir'

Jogadora do Osasco se manifestou após perder autorização judicial para atuar; defesa tenta reverter impedimento

Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 16:11

Tifanny pelo Osasco Crédito: Divulgação

Sem autorização para disputar a Superliga feminina, Tifanny Abreu afirmou que pretende continuar lutando para jogar vôlei e mobilizou seguidores para chamar a atenção de autoridades. Em uma publicação no Instagram, a atleta do Osasco, de 41 anos, falou sobre resistência e pediu que políticos fossem marcados nos comentários.

“Podem tentar mudar os meus caminhos, mas jamais apagar a minha existência, a minha essência e o meu direito de seguir”, escreveu.

A manifestação ocorre pouco mais de uma semana após a derrubada da liminar que havia permitido sua participação em competições da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). A entidade adotou, em agosto, uma política de elegibilidade que impede a presença de mulheres trans nos torneios femininos que organiza.

Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco 1 de 12

No texto publicado na rede social, Tifanny ressaltou o vínculo com a profissão e disse que as dificuldades não a farão desistir. “Em novembro, carregarei comigo a coragem de resistir, a dignidade de existir e o amor por uma profissão que escolhi exercer com verdade, respeito e carinho”, declarou.

Nos comentários, a jogadora marcou perfis de autoridades e incentivou os seguidores a fazerem o mesmo. Entre os nomes citados estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, André Janones, Sâmia Bonfim, Gleisi Hoffmann, Erika Hilton, Alexandre Padilha e Simone Tebet.

O caso ainda aguarda análise definitiva na Justiça comum, e os representantes da atleta buscam uma reconsideração. Em 24 de outubro, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve o impedimento determinado pela CBV para esta temporada.

A disputa começou após a confederação restringir os torneios femininos a atletas que, segundo o critério adotado pela entidade, possuem sexo biológico feminino. Ao anunciar a mudança, a CBV afirmou que buscava “atuar em conformidade com as diretrizes técnicas do Movimento Olímpico”, em referência às políticas do Comitê Olímpico Internacional (COI) e da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

Tifanny ficou fora da relação de atletas do Osasco com inscrição aprovada e recorreu à Justiça. Em 16 de outubro, conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que autorizava sua participação nas competições da CBV.

Com a decisão, entrou em quadra como titular contra o Praia Clube, pela Supercopa, e também participou da estreia do Osasco na Superliga, diante do Brasília. A autorização, porém, foi posteriormente suspensa.

Após a implementação da nova regra, a atleta também disputou e conquistou o Campeonato Paulista, competição para a qual havia recebido liberação. Na temporada anterior, ela foi a única mulher trans a jogar a Superliga feminina.

Tifanny estreou na categoria feminina em 2017, depois de concluir a transição de gênero e receber autorização da FIVB. Após uma passagem pelo vôlei italiano, voltou ao Brasil para defender o Sesi-Bauru.