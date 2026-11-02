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Barrada na Superliga por ser trans, Tifanny promete não desistir do vôlei e pede atenção de Lula: 'Coragem de resistir'

Jogadora do Osasco se manifestou após perder autorização judicial para atuar; defesa tenta reverter impedimento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 16:11

Tifanny joga pelo Osasco
Tifanny pelo Osasco Crédito: Divulgação

Sem autorização para disputar a Superliga feminina, Tifanny Abreu afirmou que pretende continuar lutando para jogar vôlei e mobilizou seguidores para chamar a atenção de autoridades. Em uma publicação no Instagram, a atleta do Osasco, de 41 anos, falou sobre resistência e pediu que políticos fossem marcados nos comentários.

“Podem tentar mudar os meus caminhos, mas jamais apagar a minha existência, a minha essência e o meu direito de seguir”, escreveu.

A manifestação ocorre pouco mais de uma semana após a derrubada da liminar que havia permitido sua participação em competições da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). A entidade adotou, em agosto, uma política de elegibilidade que impede a presença de mulheres trans nos torneios femininos que organiza.

Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco

Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
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Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução

No texto publicado na rede social, Tifanny ressaltou o vínculo com a profissão e disse que as dificuldades não a farão desistir. “Em novembro, carregarei comigo a coragem de resistir, a dignidade de existir e o amor por uma profissão que escolhi exercer com verdade, respeito e carinho”, declarou.

Nos comentários, a jogadora marcou perfis de autoridades e incentivou os seguidores a fazerem o mesmo. Entre os nomes citados estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, André Janones, Sâmia Bonfim, Gleisi Hoffmann, Erika Hilton, Alexandre Padilha e Simone Tebet.

O caso ainda aguarda análise definitiva na Justiça comum, e os representantes da atleta buscam uma reconsideração. Em 24 de outubro, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve o impedimento determinado pela CBV para esta temporada.

A disputa começou após a confederação restringir os torneios femininos a atletas que, segundo o critério adotado pela entidade, possuem sexo biológico feminino. Ao anunciar a mudança, a CBV afirmou que buscava “atuar em conformidade com as diretrizes técnicas do Movimento Olímpico”, em referência às políticas do Comitê Olímpico Internacional (COI) e da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

Tifanny ficou fora da relação de atletas do Osasco com inscrição aprovada e recorreu à Justiça. Em 16 de outubro, conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que autorizava sua participação nas competições da CBV.

Com a decisão, entrou em quadra como titular contra o Praia Clube, pela Supercopa, e também participou da estreia do Osasco na Superliga, diante do Brasília. A autorização, porém, foi posteriormente suspensa.

Após a implementação da nova regra, a atleta também disputou e conquistou o Campeonato Paulista, competição para a qual havia recebido liberação. Na temporada anterior, ela foi a única mulher trans a jogar a Superliga feminina.

Tifanny estreou na categoria feminina em 2017, depois de concluir a transição de gênero e receber autorização da FIVB. Após uma passagem pelo vôlei italiano, voltou ao Brasil para defender o Sesi-Bauru.

Desde 2021 no Osasco, a oposta acumula pelo clube um título da Superliga e quatro do Campeonato Paulista, além de um vice-campeonato sul-americano e um terceiro lugar no Mundial de Clubes.

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