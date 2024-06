Basquete masculino inicia treinos em Blumenau e jovem do sub-18 impressiona

Em preparação para a última chance de disputar os Jogos de Paris-2024, a seleção brasileira masculina de basquete passará a semana treinando em Blumenau para o Pré-Olímpico de Riga, na Letônia, entre 3 e 7 de julho. Além dos 15 convocados, o técnico Aleksandar Petrovic, que substituiu Gustavo de Conti, o Gustavinho, contou com o jovem Mathias, do sub-18, e se impressionou com o talento do garoto de 16 anos.