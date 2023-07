Bia Haddad desabafa após abandonar Wimbledon: 'A vida é assim'

Três dias após abandonar seu jogo nas oitavas de final de Wimbledon , Beatriz Haddad Maia se manifestou nas redes sociais nesta quinta-feira (13). A tenista número 1 do Brasil evitou falar sobre as dores nas costas, que causaram sua desistência na segunda-feira, e exaltou seu aprendizado nestas últimas semanas.

Nestas últimas semanas, Bia obteve seus melhores resultados em torneios de Grand Slam. Ela obteve uma histórica semifinal em Roland Garros e alcançou as oitavas de final em Wimbledon. Mesmo sem erguer troféus, ela igualou campanhas que só a lenda Maria Esther Bueno havia conquistado na história do tênis feminino brasileiro.

Os resultados, contudo, foram acompanhados de problemas físicos. No início da curta temporada de grama, ela sofreu um escorregão em quadra no Torneio de Nottingham e passou a sentir dores musculares atrás do joelho direito. O problema a tirou do Torneio de Birmingham e a fez abandonar seu segundo jogo em Eastbourne, em outra competição de preparação para Wimbledon.