Bia Haddad erra muito, leva virada e cai na estreia em Cincinnati

Beatriz Haddad Maia está fora da disputa no Torneio de Cincinnati, a nível WTA 1000. A brasileira abusou dos erros diante da tcheca Karolina Muchova, não conseguiu encaixar o saque e caiu na estreia após batalha de 2h50. Com o serviço quebrado em sete oportunidades, levou a virada após fazer 7/6 (7/3), dando adeus com 1/6 e 4/6.



O jogo havia sido interrompido na segunda-feira (14), quando a brasileira ganhava por 3 a 2. Com o adeus precoce, Bia Haddad agora volta as atenções para o US Open, último Grand Slam do ano, que começa daqui duas semanas.

Bia Haddad voltou mais ligada na partida e ganhou os primeiros dois games do dia, abrindo 5 a 2 e com o saque para fechar tranquilamente. Mas a checa reagiu e diminuiu para 5 a 4. Novamente com o serviço pelo game, a brasileira desperdiçou três set points e permitiu a igualdade.

O nervosismo era evidente de ambos os lados. Em bola para fora, Muchova saiu esbravejando o erro não forçado. Sacava para virar e foi quebrada mais uma vez. Bia teve a terceira oportunidade no serviço para abrir 1 a 0 e acabou dominada por causa das devoluções agressivas.

O tie-break veio igual até 2 a 2, quando a brasileira conseguiu o primeiro break. Com 4 a 3 a favor, ela quebrou duas vezes e depois fechou em um grande lob. Muchova ficou sem reação e viu a bola cair na quadra, para vibração da brasileira.

O tão esperado embalo de Bia Haddad não se confirmou no segundo set, no qual seguiu não conseguindo sacar bem. Depois de perder os últimos três serviços no primeiro set, a brasileira repetiu a dose e foi quebrada mais três vezes, perdendo rapidamente por 6 a 1, levando a decisão ao terceiro set.

Muchova, mais solta em quadra, variava seu jogo com winners (pontos em devoluções), curtas e até ousava subidas à rede. E ainda celebrava os muitos erros do outro lado. Bia Haddad tinha a quadra toda a seu favor para salvar o quinto set point, por exemplo, e soltou o braço para fora.

O equilíbrio marcou o começo do set decisivo. E Bia Haddad celebrou muito quando finalmente acabou com a sequência negativa no saque ao confirmar para fazer 1 a 1. Com 2 a 2, ele teve um break point e não aproveitou.

Bia demorou a se soltar. Um avanço à rede com boa passada no fundo no sétimo game mostrou que a brasileira estava "de volta" ao jogo em grande nível. Em pontos diretos e bela curta, ela igualou a partida em 4 a 4. Recuperada no saque, tinha de pressionar o serviço da checa. Não conseguiu e foi ao saque pressionada com 5 a 4 contra após ver Muchova fechar com ace.

Bia começou bem e abriu 30 a 0. Depois teve duas chances para empatar em 5 a 5 com 40 a 15. Eis que o nervosismo mais uma vez apareceu e ela levou quatro pontos seguidos para cair na estreia

Sem chuva, diversas partidas da primeira rodada puderam ser disputadas nesta terça-feira (15). Entre as favoritas, a checa Petra Kvitova (9ª cabeça) passou pela russa Anna Blinkova com 7/6 (7/2) e 6/0, enquanto a compatriota Barbora Krejcikova (11ª) acabou derrotada pela veterana belarussa Viktoria Azarenka por 6/3 e 7/5. Já a russa Daria Kasatkina (14ª) fez 6/2 e 6/1 diante da americana Peyton Starns.

