Bia Haddad lamenta abandono em Wimbledon: 'Foi um dia triste'

Bia Haddad abandonou o jogo contra Rybakina em lágrimas. Crédito: Wimbledon/Site oficial

Depois de abandonar as oitavas de final de Wimbledon, ainda no primeiro set contra a atual campeã Elena Rybakina, em razão de dores na região lombar, Beatriz Haddad Maia deve ter cerca de um mês para preparar seu retorno às quadras. Protagonista de jogos desgastantes do início de junho até aqui, a brasileira de 27 anos tem o WTA 1000 de Montreal, que começa no dia 4 de agosto, como próximo torneio em seu calendário.



Nos próximos dias, Bia voltará ao Brasil para um período de descanso e recuperação. "O meu próximo desafio é só em Montreal, daqui um mês, então vai dar para descansar. Foi um dia triste, mas faz parte. A gente tem que tirar um aprendizado desses momentos, assim como sempre tiramos das vitórias também", disse.

Ainda não se sabe se as dores sentidas por Bia são consequência de uma lesão mais complexa, mas ela relatou, que, o incômodo na lombar se transferiu para a região inferior. "Durante o ponto, acabei sentindo uma contratura muscular bem forte, meio que pinçando e irradiando para a perna. Talvez alguma coisa de nervo, ainda não sabemos. Tenho uma equipe muito especial, que cuida muito bem de mim, e tenho certeza que agora a gente vai tratar da melhor forma", disse a tenista.

Até chegar às oitavas de final de Wimbledon, feito que não era alcançado por uma brasileira desde a campanha de 1968 de Maria Esther Bueno, Bia viveu uma série desgastante de jogos. Em Roland Garros, chegou à histórica semifinal, na qual foi eliminada pela número 1 do mundo Iga Swiatek, após três viradas seguidas nas fases anteriores.

Cinco dias depois de cair para a polonesa, foi eliminada na rodada de abertura do Torneio de Nottingham. Duas semanas se passaram e ela jogou mais um jogo de três sets para passar pela primeira fase do Torneio de Eastbourne, mas sentiu dores musculares no joelho direito, durante as oitavas de final contra a croata Petra Martic e abandonou o duelo, o que tornou dúvida sua presença em Wimbledon.